Взрыв в «Москве-Сити». Что известно об атаке трех беспилотников на столицу

Москву вновь атаковали украинские беспилотники. Два из них были сбиты РЭБ и упали на «Москву-Сити», один был сбит средствами ПВО в Одинцовском районе. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жертв и пострадавших нет. Агентство ТАСС со ссылкой на свой источник сообщило о том, что один человек получил травмы. Из-за ЧП в столичных аэропортах было задержано 32 рейса.

Дроны попали в небоскребы

Утром 30 июля Москву вновь атаковали беспилотники. По данным Минобороны, дронов было три.

«Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области, — сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. — Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о повреждении фасадов двух башен Сити.

«Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников, — написал он в своем Telegram-канале. — Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити».

По словам Собянина, в результате атаки никто не пострадал. Однако ТАСС со ссылкой на своего источника сообщило о том, что один человек получил травмы.

«В результате хлопка в башне «Око-2» пострадал охранник. Выбиты стекла с первого по четвертый этажи», — сообщил собеседник агентства.

close 100% Последствия взрыва на одном из этажей в здании «IQ-квартала», расположенном в деловом центре «Москва-Сити», 30 июля 2023 года Михаил Терещенко/ТАСС

Из-за ЧП в столичных аэропортах было задержано 32 рейса, сообщило агентство городских новостей «Москва». Во Внуково было отложено 23 рейса, в Домодедово — пять, в Шереметьево — четыре.

«Движение по ул. Тестовская перекрыто», — сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным ТАСС, один из ударов пришелся на 50-этажное здание «IQ-квартал». Там было повреждено остекление на пятом и шестом этажах. РБК отметило, что в состав IQ-квартала входит правительственный комплекс, включая Минэкономразвития, Минпромторг, Минцифры, Федеральное агентство по делам национальностей, Росаккредитация и Росстандарт.

Очевидец падения беспилотников сообщил, что после первого взрыва прозвучал второй через полчаса.

«Подумал, что взорвался газовый баллон или кислородный. Вышел посмотреть, подошел ближе, увидел дым на небоскребе, окна разбитые. С разницей 29 минут прилетел второй», — рассказал «Известиям» Григорий, рабочий, который в эту ночь дежурил на одной из строек комплекса.

Из-за атаки, по данным ТАСС, из здания эвакуировали людей.

Пятая атака на Москву

В ночь на 3 мая два дрона атаковали Московский Кремль. Президента России в это время не было в здании, он не пострадал, аппараты были сбиты. Кадры с попаданием дронов по Сенатскому дворцу широко разлетелись по соцсетям и СМИ.

Другая атака состоялась утром 30 мая. Взрывы прозвучали над Рублевкой, в Новой Москве, на Новой Риге, а также на улицах Атласова, Профсоюзной, Удальцова и Ленинском проспекте. Shot со ссылкой на источник сообщал, что в атаке участвовали 32 беспилотника. Жителей нескольких домов пришлось эвакуировать.

21 июня три беспилотника были сбиты в Новой Москве и Наро-Фоминском городском округе. 4 июля несколько дронов сбили на подлете к Москве, из-за этого временно не работал аэропорт Внуково.

В результате этих атак не было ни погибших, ни госпитализированных.

Последняя атака произошла 24 июля. Тогда один дрон попал в дом на Комсомольском проспекте, второй — в высотку на проспекте Лихачева. Пострадавших и серьезных разрушений не было.