Военная операция на Украине. День 506-й

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Члены Палаты представителей Конгресса США в четверг не приняли несколько предложенных поправок к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, предусматривающих сокращение американской помощи Украине и отказ от передачи Киеву кассетных боеприпасов.

Поправку о кассетных боеприпасах отклонили большинством голосов — 147 «за» и 276 выступили против.