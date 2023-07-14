Военная операция на Украине. День 506-й

❗️Премьер Венгрии Орбан:
Приглашение Украины в НАТО привело бы к началу новой мировой войны, поэтому лидеры стран альянса на саммите в Вильнюсе поступили правильно, воздержавшись от такого шага (по ТАСС).
ВСУ за ночь выпустили 35 снарядов по левобережью Херсонской области — ТАСС
«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Песчановка, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — сообщил представитель экстренных служб региона.
❗️Курский губернатор Старовойт сообщил о падении беспилотника ночью в Курчатове, пострадавших нет, критически важные объекты не повреждены.
Вблизи города располагается Курская АЭС.
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой в ДНР, взято в плен двое военных — РИА Новости со ссылкой на МО РФ
В ведомстве также сообщили, что огнеметной системой «Солнцепек» убиты и ранены солдаты 28-й бригады ВСУ под Курдюмовкой (ДНР).
ТАСС со ссылкой на главу пресс-сцентра группировки «Центр» Александра Савчука: Вооруженные силы Украины пытались атаковать на сватовском и лиманском направлении, но понесли потери и были отброшены в результате огня российских военных.
Члены Палаты представителей Конгресса США в четверг не приняли несколько предложенных поправок к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, предусматривающих сокращение американской помощи Украине и отказ от передачи Киеву кассетных боеприпасов.
Поправку о кассетных боеприпасах отклонили большинством голосов — 147 «за» и 276 выступили против.
Лидеры всех стран НАТО на встрече в Вильнюсе заверили Зеленского, что его страна однажды присоединится к альянсу — министр обороны США Ллойд Остин
«Было просто замечательно видеть, как 31 страна одна за другой заверила его в том, что Украина присоединится к НАТО», — заявил шеф Пентагона в интервью телекомпании CNN.
Министр обороны CIF Ллойд ОстинSusan Walsh/AP