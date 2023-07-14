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Политика

Военная операция на Украине. День 506-й

Специальная военная операция ВС РФ на Украине — 506-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Путин заявил, что частной военной компании «Вагнер» в России юридически не существует, поскольку «нет закона о частных военных организациях». Конгрессмены США отклонили запрет передачи Украине кассетных боеприпасов. ВСУ неудачно попытались атаковать российские позиции возле Лимана и Сватово. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что все представители стран НАТО заверяли Зеленского на саммите в Вильнюсе, что Украину рано или поздно примут в альянс. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
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9:11

❗️Премьер Венгрии Орбан:

Приглашение Украины в НАТО привело бы к началу новой мировой войны, поэтому лидеры стран альянса на саммите в Вильнюсе поступили правильно, воздержавшись от такого шага (по ТАСС).

8:54

ВСУ за ночь выпустили 35 снарядов по левобережью Херсонской области — ТАСС

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Песчановка, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — сообщил представитель экстренных служб региона.

8:22

❗️Курский губернатор Старовойт сообщил о падении беспилотника ночью в Курчатове, пострадавших нет, критически важные объекты не повреждены.

Вблизи города располагается Курская АЭС.

8:12

Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой в ДНР, взято в плен двое военных — РИА Новости со ссылкой на МО РФ

В ведомстве также сообщили, что огнеметной системой «Солнцепек» убиты и ранены солдаты 28-й бригады ВСУ под Курдюмовкой (ДНР).

8:08

ТАСС со ссылкой на главу пресс-сцентра группировки «Центр» Александра Савчука: Вооруженные силы Украины пытались атаковать на сватовском и лиманском направлении, но понесли потери и были отброшены в результате огня российских военных.

8:05

Члены Палаты представителей Конгресса США в четверг не приняли несколько предложенных поправок к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, предусматривающих сокращение американской помощи Украине и отказ от передачи Киеву кассетных боеприпасов.

Поправку о кассетных боеприпасах отклонили большинством голосов — 147 «за» и 276 выступили против.

8:03

Лидеры всех стран НАТО на встрече в Вильнюсе заверили Зеленского, что его страна однажды присоединится к альянсу — министр обороны США Ллойд Остин

«Было просто замечательно видеть, как 31 страна одна за другой заверила его в том, что Украина присоединится к НАТО», — заявил шеф Пентагона в интервью телекомпании CNN.

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Министр обороны CIF Ллойд Остин

Susan Walsh/AP
8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине и другими событиями в мире.

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