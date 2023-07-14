«Никаких заявлений на этот счет мы не делали». Западные СМИ поторопились с продлением зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным продлить зерновую сделку. Однако официальная Москва призывает не торопиться: «никаких заявлений на этот счет мы не делали». По всей видимости, о судьбе инициативы сейчас размышляет Владимир Путин. «Мы подумаем, как поступить», - говорил он накануне.

Россия не делала каких-либо заявлений относительно продления «зерновой сделки». Это сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких заявлений на этот счет мы не делали», — заявил он.

Ранее AFP News Agency в своем Twitter распространило информацию, что президент Турции Реджеп Тийип Эрдоган заявил, что договорился с Владимиром Путиным о продлении зерновой сделки. По словам турецкого лидера, Путин с ним согласился.

«Анкара и Москва придерживаются единого мнения в вопросе продления «зерновой сделки», — заявил турецкий лидер.

Политик надеется, что соглашение может быть продлено для того, чтобы позволить бедным африканским странам получить доступ к продовольствию.

«У нас идет подготовка к тому, чтобы принять в августе господина Путина. И у нас общие позиции относительно этой черноморской зерновой инициативы. Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо Путину. Надеюсь, с этим письмом и с нашими с Россией общими усилиями мы продлим действие соглашения о зерновом коридоре»,— также сказал президент Турции в эфире A Haber (цитата по ТАСС).

Однако накануне Владимир Путин во время беседы с журналистами не дал четкого ответа о судьбе соглашения.

«Мы подумаем, – ещё несколько дней (срок заключения сделки истекает 18 июля — «Газета.Ru») есть, – мы подумаем, как поступить», — пообещал российский лидер.

По словам Владимира Путина, сделка может быть расторгнута из-за того, что в ней не соблюдаются интересы России.

Накануне «пять системных проблем» зерновой сделки назвал МИД России. Это подключение Россельхозбанка к системе SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование и снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода «Тольятти—Одесса»; а также разблокировка зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

«Ничего – хочу это подчеркнуть, – вообще ничего не было сделано, — считает глава государства. — Всё – игра в одни ворота. Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено. Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Ну, слушайте, хватит, в конце концов».

Один из возможных вариантов Путин озвучил: «не сначала продление, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, а потом наше участие».

«Что имею в виду? Мы можем приостановить наше участие в этой сделке, и, если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены, пусть исполнят это обещание – и мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова», – пояснил Владимир Путин.

Справка «Газета.Ru»

Черноморская зерновая инициатива (Зерновая сделка) — соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН об организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов c Украины. Была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. В этот день состоялось подписание двух документов — по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды — на два месяца (на данный момент она действует до 18 июля).