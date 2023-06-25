Военная операция на Украине. День 487-й

Губернатор Ростовской области: колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря.
Рабочая группа при парламенте Крыма готовит два запроса в Конституционный суд по вопросу легитимности и отмене решения о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году, во время правления Георгия Маленкова. Об этом сообщил РИА Новости член крымского закса Сергей Трофимов.
«Сейчас рабочая группа готовит два запроса в Конституционный Суд. Первый: о соответствии Конституции Российской Федерации Закона СССР от 26 апреля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР». Второй: об официальном толковании положений Конституции Российской Федерации»
Заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов опроверг вывод своего подразделения из Белгорода.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что шебекинцам могут разрешить вернуться в свои дома в скором времени.
«Сегодня [25 июня] с утра проведу совещание по восстановлению Шебекино и Новой Таволжанки. Получив информацию от погранслужбы и от министерства обороны, если все-таки у нас ситуация стабилизировалась, надеюсь, тогда вернемся к нормальному формату посещения Шебекино жителями города, это сообщение сделаю в 10 часов утра», — написал чиновник «ВКонтакте».