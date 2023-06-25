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Политика

Военная операция на Украине. День 487-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 487-й день

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Александр Река/ТАСС
Апти Алаудинов опроверг уход «Ахмата» из Белгорода. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жители Шебекино смогут скоро вернуться по домам. Рабочая группа при крымском парламенте готовит два запроса в Конституционный суд по вопросу легитимности и отмене решения о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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8:20

«Автодор» сообщил о ситуации на дорогах:

8:15

Губернатор Ростовской области: колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря.

8:12

Рабочая группа при парламенте Крыма готовит два запроса в Конституционный суд по вопросу легитимности и отмене решения о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году, во время правления Георгия Маленкова. Об этом сообщил РИА Новости член крымского закса Сергей Трофимов.

«Сейчас рабочая группа готовит два запроса в Конституционный Суд. Первый: о соответствии Конституции Российской Федерации Закона СССР от 26 апреля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР». Второй: об официальном толковании положений Конституции Российской Федерации»

8:07

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов опроверг вывод своего подразделения из Белгорода.

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Телеграм-канал«RT на русском»
8:03

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что шебекинцам могут разрешить вернуться в свои дома в скором времени.

«Сегодня [25 июня] с утра проведу совещание по восстановлению Шебекино и Новой Таволжанки. Получив информацию от погранслужбы и от министерства обороны, если все-таки у нас ситуация стабилизировалась, надеюсь, тогда вернемся к нормальному формату посещения Шебекино жителями города, это сообщение сделаю в 10 часов утра», — написал чиновник «ВКонтакте».

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за событиями на Украине и ходом боевых действий.

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