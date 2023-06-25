Военная операция на Украине. День 487-й

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Рабочая группа при парламенте Крыма готовит два запроса в Конституционный суд по вопросу легитимности и отмене решения о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году, во время правления Георгия Маленкова. Об этом сообщил РИА Новости член крымского закса Сергей Трофимов.

«Сейчас рабочая группа готовит два запроса в Конституционный Суд. Первый: о соответствии Конституции Российской Федерации Закона СССР от 26 апреля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР». Второй: об официальном толковании положений Конституции Российской Федерации»