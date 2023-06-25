«Поставить туда кого-то лояльного»: в Госдуме обсуждают легализацию ЧВК «Вагнер»

Уже больше десяти лет отдельные депутаты Госдумы пытаются узаконить в России деятельность частных военных компаний. Однако от правительства регулярно приходят отрицательные отзывы — в кабмине считают подобные законопроекты антиконституционными. Однако после вчерашнего вооруженного мятежа Евгения Пригожина председатель комитета по обороне Картаполов заявил, что регулирующий деятельность ЧВК закон может появиться уже в ближайшее время.

В России необходим закон, регулирующий деятельность частных военных компаний — об этом на фоне мятежа ЧВК «Вагнер» в беседе с «Ведомостями» заявил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.

Отвечая на вопрос, смогут ли парламентарии в ближайшее время подготовить подобный законопроект, Картаполов сказал, что Госдума уже работает в этом направлении.

«Госдума в целом и комитет по обороне в частности продолжают работать по всем направлениям деятельности вооруженной структуры государства, и ЧВК являются одной из ее компонентов», — говорится в публикации.

Картаполов выразил мнение, что бойцы ЧВК «не делали ничего предосудительного» в Ростове-на-Дону и просто выполняли приказы своего командования.

«Они никого не обижали, ничего не ломали. К ним нет ни малейших претензий ни у кого – ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов. Поэтому какие к ним вопросы? К ним никаких претензий нет», — заявил депутат.

По его словам, сотрудники частной военной компании Пригожина могут подписать контракт с Минобороны, если захотят, или же заниматься чем-то другим. При этом, если бойцы ЧВК подпишут контракт всем составом, то могут остаться служить в своих подразделениях. В ином случае они продолжат службу в составе других подразделений.

Картаполов добавил, что на данный момент судьба ЧВК «Вагнер» не определена. И в первую очередь, властям нужно решить вопрос о статусе бойцов компании, кому они будут подчиняться, как называться. Депутат напомнил, что кроме участников ЧВК в зоне спецоперации есть множество бойцов в других регионах.

Парламентарий также считает, что ЧВК «Вагнер» сейчас не за что запрещать, и напомнил о словах Иосифа Сталина, что дети не отвечают за своих родителей.

«Тут ведь все вопросы к руководителю ЧВК. Тот, кто поднял мятеж, тот и должен отвечать. У нас привыкли рубить все под корень», — сказал Картаполов.

Он считает, что ЧВК «Вагнер» — наиболее боеспособное подразделение в России, что признается и представителями Вооруженных сил РФ. И ликвидация этой структуры «станет лучшим подарком украинцам и странам НАТО».

«Надо, наверно, сменить руководство. Поставить туда кого-то, кто будет более лояльным, более конкретным, но кого участники будут уважать и воспринимать – это сложная работа, конечно», — добавил Картаполов.

Сейчас деятельность частных военных компаний никак не регулируется российским законодательством и формально попадает под уголовную статью о наемничестве — которое запрещено.

При этом попытки узаконить деятельность ЧВК предпринимались с 2012 года. Тогда депутат Алексей Митрофанов вносил в Госдуму законопроект, который устанавливал основные правовые нормы государственного регулирования создания и деятельности таких формирований. Однако документ не дошел даже до первого чтения.

Партия «Справедливая Россия» предпринимала попытки легализовать ЧВК в 2014, 2015 и 2016 годах, но тогда инициативы остались без движения. Очередную попытку представить законопроект эсеры приняли в начале 2018 года, однако правительство сочло тогда его антиконституционным. В 2022 году лидер партии Сергей Миронов сообщал, что «Справедливая Россия — за правду» направила проект на рассмотрение кабмина. В феврале этого года из правительства снова пришел отрицательный отзыв. Но Миронов и его фракция пообещали продолжать работу в этом направлении.

В июне президент Владимир Путин заявил, что бойцам различных вооруженных формирований необходимо заключать контракты с Минобороны.

«Все, кто бы ни был и в каком бы качестве ни оказался на переднем крае, они все защитники отечества, и Родина должна им полноценно ответить на их готовность рисковать своей жизнью или отдавать свою жизнь за Родину. Все должны быть в равном положении, для этого нужно внести соответствующие изменения в закон», — говорил тогда Путин.

Против работы с Минобороны возражал Евгений Пригожин, который 24 июня возглавил вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» — силами военной компании был заблокирован штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, а колонны бронетехники почти дошли до Москвы.