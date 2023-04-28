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Политика

Военная операция на Украине. День 429-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 429-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке дрона ВСУ в Суземском районе. Взрывы прогремели в Киеве и нескольких областях Украины. Microsoft предложила российским компаниям продолжить сотрудничество. Украина планирует поднять цену транзита нефти в два этапа к 1 августа. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:02

8:57

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал Суземский район. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Поврежден гараж и автомобиль, который находился в гараже. Также есть частичные повреждения одного домовладения», — написал чиновник, отметив, что на месте происшествия работают оперативные службы.

27 апреля глава региона сообщал в своем Telegram-канале, что украинские войска ночью обстреляли поселок Климово, из-за чего населенный пункт остался без света. Как рассказал Богомаз, пострадавших в результате обстрела территории поселка нет, однако в Климово нарушено энергоснабжение и пропало электричество. Тогда он отметил, что на месте инцидента работают оперативные службы. Он также добавил, что аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам после проведения необходимых мероприятий. Спустя несколько часов подача электричества была восстановлена.

8:44

8:32

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что решение Рижской думы о сносе памятника поэту Александру Пушкину является «рядовым примером маразма».

По его словам, если Латвия пытается «побороть российское наследие», то стране следует начать с собственной промышленности.

«Снести, может быть, саму государственность Латвии, уехать жить в хутора, куда-нибудь в болото. Тогда это будет настоящей борьбой с российским, советским наследием. Пусть не останавливаются», — приводит его слова РИА Новости.

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Илья Питалев/РИА «Новости»
8:27

8:22

Пограничники взорвали украинский БПЛА, который пересек границу РФ, сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что беспилотник заметили вчера в пятом часу вечера у автомобильного пункта пропуска «Нехотеевка» в Белгородском районе, расположенном на границе с Украиной. Российские пограничники посадили БПЛА и взорвали. Нес ли он боеприпасы — не уточняется.

Предположительно, аппарат запустили со стороны села Окоп Харьковской области. Пострадавших и разрушений нет, заключает Shot.

8:19

Местные жители часто видели в Артемовске (украинское название – Бахмут) британских наемников, рассказал РИА Новости эвакуированный из города Владимир Кузнецов.

По словам мужчины, он определил их национальность по речи и нашивкам. Кузнецов отметил, что зачастую наемники находились возле церкви, где выдавали гуманитарную помощь.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что наемники стараются избегать передовой и предпочитают оставаться на второй или третьей линии обороны.

8:15

8:11

В Киеве и нескольких областях Украины прозвучали взрывы, пишет местный телеканал ТСН.

Уточняется, что речь идет о Кременчуге, Днепре, Киевской, Николаевской, Полтавской, а также Черкасской областях. В регионах объявлена воздушная тревога.

10 октября российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия руководства Украины. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

8:04

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» продолжает следить за новостями, связанными со спецоперацией России на Украине. Сегодня 429-й день.

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