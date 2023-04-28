Военная операция на Украине. День 429-й

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал Суземский район. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Поврежден гараж и автомобиль, который находился в гараже. Также есть частичные повреждения одного домовладения», — написал чиновник, отметив, что на месте происшествия работают оперативные службы.

27 апреля глава региона сообщал в своем Telegram-канале, что украинские войска ночью обстреляли поселок Климово, из-за чего населенный пункт остался без света. Как рассказал Богомаз, пострадавших в результате обстрела территории поселка нет, однако в Климово нарушено энергоснабжение и пропало электричество. Тогда он отметил, что на месте инцидента работают оперативные службы. Он также добавил, что аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам после проведения необходимых мероприятий. Спустя несколько часов подача электричества была восстановлена.