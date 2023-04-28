Военная операция на Украине. День 429-й

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал Суземский район. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Пострадавших нет. Поврежден гараж и автомобиль, который находился в гараже. Также есть частичные повреждения одного домовладения», — написал чиновник, отметив, что на месте происшествия работают оперативные службы.
27 апреля глава региона сообщал в своем Telegram-канале, что украинские войска ночью обстреляли поселок Климово, из-за чего населенный пункт остался без света. Как рассказал Богомаз, пострадавших в результате обстрела территории поселка нет, однако в Климово нарушено энергоснабжение и пропало электричество. Тогда он отметил, что на месте инцидента работают оперативные службы. Он также добавил, что аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам после проведения необходимых мероприятий. Спустя несколько часов подача электричества была восстановлена.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что решение Рижской думы о сносе памятника поэту Александру Пушкину является «рядовым примером маразма».
По его словам, если Латвия пытается «побороть российское наследие», то стране следует начать с собственной промышленности.
«Снести, может быть, саму государственность Латвии, уехать жить в хутора, куда-нибудь в болото. Тогда это будет настоящей борьбой с российским, советским наследием. Пусть не останавливаются», — приводит его слова РИА Новости.
Пограничники взорвали украинский БПЛА, который пересек границу РФ, сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что беспилотник заметили вчера в пятом часу вечера у автомобильного пункта пропуска «Нехотеевка» в Белгородском районе, расположенном на границе с Украиной. Российские пограничники посадили БПЛА и взорвали. Нес ли он боеприпасы — не уточняется.
Предположительно, аппарат запустили со стороны села Окоп Харьковской области. Пострадавших и разрушений нет, заключает Shot.
Местные жители часто видели в Артемовске (украинское название – Бахмут) британских наемников, рассказал РИА Новости эвакуированный из города Владимир Кузнецов.
По словам мужчины, он определил их национальность по речи и нашивкам. Кузнецов отметил, что зачастую наемники находились возле церкви, где выдавали гуманитарную помощь.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что наемники стараются избегать передовой и предпочитают оставаться на второй или третьей линии обороны.
В Киеве и нескольких областях Украины прозвучали взрывы, пишет местный телеканал ТСН.
Уточняется, что речь идет о Кременчуге, Днепре, Киевской, Николаевской, Полтавской, а также Черкасской областях. В регионах объявлена воздушная тревога.
10 октября российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия руководства Украины. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.