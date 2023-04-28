Пожизненное за госизмену, за дестабилизацию — 20 лет. Какие еще законы подписал Путин

Президент России Владимир Путин подписал группу законов, которые ужесточают наказание вплоть до пожизненного заключения за госизмену, а также увеличивают срок за участие в террористическом сообществе, диверсии и «дестабилизацию обстановки». Минимальный срок за содействие терроризму увеличили с 5 до 7 лет заключения. Также президент подписал законы, запрещающие продажу вейпов несовершеннолетним и устанавливающие официальный диагноз «наркомания». Какие законы одобрил Путин — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин подписал целый ряд законов, которые ужесточают наказания, связанные с обвинениями в терроризме, диверсиях и госизмене.

Так, госизмена (ст. 275 УК) теперь предусматривает наказание вплоть до пожизненного срока заключения. Под статью попадает шпионаж, выдача иностранцам гостайны, переход на сторону противника или оказание финансовой, консультационной или любой другой помощи государству, чьи действия направлены против РФ.

Предыдущая версия закона предусматривала максимальное наказание до 20 лет заключения со штрафом до полумиллиона рублей.

Диверсии, терроризм

Наказание за «Террористический акт» (ст. 205 УК) теперь предусматривает до 20 лет лишения свободы. Ранее – до 15. Минимальный срок за акт международного терроризма увеличен с 10 до 12 лет. Также с 5 до 7 лет увеличено минимальное наказание за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений. За пособничество терроризму минимальный срок увеличен с 10 до 12 лет. Ужесточается наказание за участие в террористическом сообществе, теперь виновным грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, когда как ранее — от 5 до 10 лет.

По статье 281 УК «Диверсия» за действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечение населения, нанесение вреда людей для подрыва экономической и обороноспособности РФ, увеличен предельный срок наказания до 20 лет, ранее он составлял 15 лет.

Госдума одобрила эти поправки 18 апреля 2023 года. Их подготовкой занимался глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, принятие поправок необходимо для «защиты страны от угроз, которые исходят от Украины и ее западных спонсоров». Такое заявление он сделал после теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб блогер Владлен Татарский (Максим Фомин).

Военные и гособоронзаказ

Путин наделил ополченцев Донбасса и других добровольцев, участвующих в боевых действиях в ДНР и ЛНР с 12 мая 2014 года, статусом ветерана боевых действий. Также документ наделяет статусом ветерана лиц, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации. Кроме того, Путин одобрил поправку о статусе инвалида боевых действий для этой категории лиц, если они стали инвалидами в ходе выполнения боевых задач.

Президент также подписал закон, предусматривающий лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ, создание угроз нацбезопасности, терроризм, оборот наркотиков, подделку документов, призывы к экстремизму, организацию мятежа и другие преступления.

Также закон сокращает число требований более чем к 20 категориям лиц и позволяет в упрощенном порядке получить гражданство после заключения контракта о прохождении военной службы на срок не менее года.

Также Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии добровольцев, заключивших контакт с ВС РФ и выполняющих задачи — в том числе за пределами России. Ранее на таких граждан распространялся статус военнослужащих, однако их дактилоскопических данных не было в реестре.

Еще один подписанный закон устанавливает, что военный персонал для миротворческой деятельности комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку. Ранее в миротворческой деятельности могли участвовать лишь контрактники ВС РФ.

Кроме того, президент наделил Центробанк России правом перечислять денежное довольствие военным. Также выплаты могут проводить кредитные организации, одобренные правительством. Сейчас таких организаций 77, это, по данным авторов закона, создавало предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава ВС РФ.

Изменения коснулись и КоАП РФ, президент подписал закон об исключении кратного административного штрафа для головного исполнителя гособоронзаказа за включение в себестоимость затрат, не связанных с производством продукции. Штраф исполнителя в случае получения излишнего дохода свыше 1 млн руб. составит 3 — 5 млн руб.

Вейпы и «наркомания»

Путин также подписал закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним. Закон также ужесточает правила продажи: с 1 июня 2023 года устройства потребления никотинсодержащей продукции можно будет купить только в магазинах и павильонах, будет запрещена дистанционная торговля. Также будет запрещено выкладывать товар на прилавок и демонстрировать его на торговом объекте. Для снижения спроса на продукцию будет запрещено применение любых скидок с цены подобных устройств. Закон распространяется и на безникотиновые устройства.

Также подписан закон, по которому медосвидетельствование (осмотр и медисследования) исключается из процедур для постановки диагноза «наркомания». По каким критериям будет устанавливаться данный диагноз, не уточняется.

«Статьей 2 Закона № 323-ФЗ установлено, что наркомания является заболеванием, обусловленным зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества», — говорилось в заключении социального комитета Совета Федерации.

Кроме того, подписан закон, позволяющий уничтожать нелегальный алкоголь без решения суда. Отмечается, что это сократит расходы бюджета на хранение контрафактной продукции. Аналогичный механизм предусмотрен для уничтожения санкционных товаров – запрещенной для ввоза в РФ продукции. Уничтожением нелегального алкоголя займется Росалкогольрегулирование.

Госслужащие

Также Путин подписал закон о повышении предельного возраста ряда госслужащих. Так, гражданин, достигший предельного возраста пребывания на гражданской службе, сможет поступить на гражданскую службу для замещения должности. Назначение на такую должность осуществляет президент, с гражданином подписывается срочный контракт.

Предельный возраст для госслужбы – 65 лет. На гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.

Также приняты поправки в ФЗ «О безопасности». Теперь президент РФ наделен полномочиями защищать граждан страны от решений международных органов, противоречащих российскому законодательству или интересам.