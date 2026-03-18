Украинский дрон атаковал территорию отеля, где ночевали футболисты ЦСКА

Украинский дрон атаковал территорию краснодарского отеля, в котором ночевали футболисты московского ЦСКА, сообщает Mash на спорте.

Футболисты ЦСКА проснулись от взрыва под окнами отеля. Беспилотник упал на парковку, повредив несколько машин. Из-за ракетной и опасности повторного прилёта БПЛА «армейцы» долгое время не могли выехать из города.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» в рамках Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА, завершилась поражением красно-синих со счетом 0:4. На 21-й минуте счет открыл Дуглас Аугусто. После перерыва, на 49-й минуте, Жоау Батчи удвоил преимущество «Краснодара». На 58-й минуте Джон Кордоба довел счет до крупного, а спустя девять минут Батчи оформил дубль, установив окончательный результат.

ЦСКА с 45+4-й минуты играл в меньшинстве после удаления Матеуса Рейса, получившего прямую красную карточку. На 64-й минуте армейцы остались вдевятером: Мойзес за минуту заработал две желтые карточки и был изгнан с поля. Главным арбитром встречи был Инал Танашев.

Первая игра в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА. Таким образом, по сумме двух матчей в финал Пути РПЛ вышел «Краснодар». ЦСКА продолжит борьбу в турнире в Пути регионов.



