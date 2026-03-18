SQWOZ BAB о новом альбоме: «Веселый аттракцион»

Рэпер SQWOZ BAB (настоящее имя: Марат Мингазов) провел акцию в Москве в честь выхода нового альбома. Об этом «Газете.Ru» рассказали партнеры мероприятия — VK Музыка и VK Records.

В рамках акции исполнитель «открыл» собственный ПВЗ, в котором раздал самым активным слушателям новой пластинки мерч. Он лично раздал слушателям кастомизированные шопперы и пакеты, отсылающие к песне альбома WOMANIZER — обложке сингла «Пакет».

«WOMANIZER — это веселый аттракцион. Надеюсь, каждый там найдет частичку для себя. После выхода папа написал мне: «Привет, послушали твой альбом, огонь! Мама спросила у меня, что такое WOMANIZER — думаю, не стоит объяснять». А для клипа я бы выбрал трек «Пакет» — очень необычная для меня песня, и она, конечно, не о пакете», — поделился рэпер.

Всего артист раздал более 500 экземпляров мерча. Он стоял за стойкой ПВЗ до последнего гостя. Участникам акции предлагалось принести любой пакет, чтобы обменять его на подарок. Позже все принесенные пакеты фанатов станут частью арт-инсталляции.

Ранее в Москве потребовали отменить концерт, посвященный дню рождения Аллы Пугачевой.