Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

SQWOZ BAB о новом альбоме: «Веселый аттракцион»

Рэпер SQWOZ BAB раздал шоперы слушателям в честь выхода альбома
VK Музыка

Рэпер SQWOZ BAB (настоящее имя: Марат Мингазов) провел акцию в Москве в честь выхода нового альбома. Об этом «Газете.Ru» рассказали партнеры мероприятия — VK Музыка и VK Records.

В рамках акции исполнитель «открыл» собственный ПВЗ, в котором раздал самым активным слушателям новой пластинки мерч. Он лично раздал слушателям кастомизированные шопперы и пакеты, отсылающие к песне альбома WOMANIZER — обложке сингла «Пакет».

«WOMANIZER — это веселый аттракцион. Надеюсь, каждый там найдет частичку для себя. После выхода папа написал мне: «Привет, послушали твой альбом, огонь! Мама спросила у меня, что такое WOMANIZER — думаю, не стоит объяснять». А для клипа я бы выбрал трек «Пакет» — очень необычная для меня песня, и она, конечно, не о пакете», — поделился рэпер.

Всего артист раздал более 500 экземпляров мерча. Он стоял за стойкой ПВЗ до последнего гостя. Участникам акции предлагалось принести любой пакет, чтобы обменять его на подарок. Позже все принесенные пакеты фанатов станут частью арт-инсталляции.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!