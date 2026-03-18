Еще одного российского певца объявили угрозой Украине

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российского певца Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) включили в перечень лиц, которые, как считает министерство культуры Украины, угрожают национальной безопасности страны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий приказ украинского ведомства.

«Дополнить список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, включив в него личность: Ходжаниязов Акмаль Абдулхалитович», — сказано в документе.

До этого Akmal' оказался в центре конфликта в Казахстане из-за того, что не принял от поклонницы подарок в пакете желто-синего цвета, после чего тур музыканта якобы отменили, несмотря на аншлаги.

Как заявляла продюсер музыканта Анастасия Галкина, концерты артиста в Казахстане были отменены в связи с перебоями водоснабжения и электроэнергии, а также из-за проблем с пожарной безопасностью.

В список лиц, «создающих угрозы национальной безопасности», который ведут власти Украины с 2015 года, также входят: Иван Охлобыстин, Олег Газманов, Никита Михалков, Григорий Лепс, Никита Джигурда и другие артисты.

Ранее на Украине вынесли заочный приговор звезде «Универа».

 
