Мужчина стал богаче на $550 тысяч по дорогу на работу

Lebedko Inna/Shutterstock/FOTODOM

В США 19-летний житель штата Мичиган выиграл более полумиллиона долларов в лотерею по дороге на работу, пишет UPI.

Как сообщили представители лотереи штата, молодой человек из округа Лапир сделал короткую остановку на заправке Mobil в городе Алмонт, где приобрел билет мгновенной игры Fast Cash. Позже в тот же день он решил проверить результат.

По словам победителя, сначала он не поверил своим глазам и попросил мать отсканировать билет через мобильное приложение Michigan Lottery. После подтверждения выигрыша в размере $533646 долларов семья не смогла сдержать эмоций.

Счастливый билет оказался частью игры Double Win Wild Time, где разыгрывается прогрессивный джекпот. Победитель отметил, что планирует сохранить выигранные средства и направить их в сбережения.

Ранее мужчина выиграл в лотерею $3,5 млн, играя одними числами 22 года.

 
