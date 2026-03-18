В России приняли меру для сокращения разрыва в зарплатах учителей

Минпросвещения России утвердило все необходимые документы, которые направлены на снижение разрыва в зарплатах педагогов в зависимости от региона и отдельных образовательных организаций. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов, сообщает пресс-служба его ведомства.

«Важный вопрос заработной платы. Мы утвердили все необходимые документы для снижения дифференциации», — сказал Кравцов на совещании с директорами государственных и частных школ.

15 марта ТАСС со ссылкой на данные Росстата сообщил, что среднемесячная зарплата педагогов в РФ в 2025 году составила более 70 тыс. рублей, а медиков — свыше 80 тыс. рублей. По информации статистического ведомства, средняя заработная плата в сфере образования достигла 71 345 рублей, а в области здравоохранения и социальных услуг — 81 726 рублей.

2 февраля сообщалось, что правительство России, профсоюзы и работодатели порекомендовали устанавливать размер оклада работников сферы образования в размере 70% от общей суммы заработной платы. Такое распределение доходов направлено на повышение престижности и привлекательности профессии преподавателей в РФ, уменьшение разницы в оплате труда, а также на развитие кадрового потенциала в сфере.

