«Маразм»: Мостовой о пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в игре с «Зенитом»

Мостовой назвал маразмом пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Зенитом»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в своем Telegram-канале назвал маразмом решение поставить пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче Кубка России против петербургского «Зенита».

«Это просто маразм. Ужас», — сказал Мостовой.

Арбитр встречи Павел Кукуян назначил пенальти в компенсированное к первому тайму время. Его реализовал Джон Дуран. После первого тайма «Зенит» лидирует со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

2 февраля глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.



Ранее махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).