«У меня нет личной ссоры с Кириллом». Андрея Кураева лишили сана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил священного сана протодиакона Андрея Кураева, следует из указа главы церкви на сайте Московской епархии. В указе говорится, что за два года после лишения сана Епархиальным судом у священника было «время переосмыслить свою позицию и возвратиться на путь Церкви», однако Кураев «не проявил признаков покаяния». В разговоре с «Газетой.Ru» сам Кураев заявил, что лишение сана для философа — не беда, мстить патриарху он не собирается.

Богослова, философа и популярного публициста Андрея Кураева лишили священного сана. Это следует из указа патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Более чем два года, истекшие с решения Епархиального суда г. Москвы об извержении Вас из священного сана и наложения моратория на издание о том указа с целью предоставить Вам время для переосмысления Вами своей позиции и возвращения на путь Церкви, Вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния, и, в том числе, не прекратили свою деструктивную деятельность. <...> Вы извергаетесь из священного сана», — говорится в указе патриарха на сайте Московской епархии.

Сам Кураев в своем ЖЖ прокомментировал указ фрагментом из стихотворения Варлама Шаламова «Аввакум в Пустозерске».

Наш спор – не духовный

О возрасте книг.

Наш спор – не церковный

О пользе вериг.

Наш спор – о свободе,

О праве дышать,

О воле Господней

Вязать и решать.

А также добавил от себя:

«Право сослужения с нынешним патриархом Кириллом, то есть с таким, каким он себя сделал, это сомнительная честь. Добиваться ее не считал и не считаю нужным».

Кураев отметил, что пока не может сказать, воспользуется ли он апелляцией в адрес патриарха Константинопольского Варфоломея.

Два года назад Кирилл запретил Кураеву служить в церкви, а Епархиальный церковный суд Москвы признал протодиакона подлежащим «извержению из сана». Поводом для санкций стала запись Кураева в «Живом журнале» на смерть настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александре Агейкине, который скончался от коронавируса.

Кураев написал: «В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса».

Кирилл расценил слова Кураева как «безнравственные» и «особенно циничные». Церковный суд в свою очередь увидел в словах Кураева признаки «хулы на церковь». На заседании Епархиального суда протодиакона не было — по его словам, ему не дали ознакомиться с содержанием обвинения и лишили возможности защититься. Для приведения решение суда в исполнения Кирилл должен был издать соответствующий указ, однако он решил дать время Кураеву на исправление. Сам протодиакон говорил, что что хочет «идти вместе с Церковью Христовой», однако указывал, что не может сказать, «в каких отношениях находится эта Церковь с конкретным юрлицом по имени «Московский патриархат». В 2021 году протодиакон пытался обжаловать решение суда, но безуспешно.

В августе 2022 года Кураева оштрафовали по статье о дискредитации армии. По информации из карточки дела на сайте Никулинского суда, Кураев в своем блоге в «Живом журнале» опубликовал материал «Это ведь Гражданская война», в котором «осуществил публичные действия направленные на дискредитацию использования ВС РФ при проведении специальной военной операции на Украине.

Кураев — религиозный философ, автор трудов по православному богословию, один из наиболее известных клириков в соцсетях и СМИ. В 2012 году он выступал в защиту группы Pussy Riot после выступления в Храме Христа Спасителя, а в 2013 году, после увольнения из Московской духовной академии, нередко критиковал руководство РПЦ. В 2008 году стал лауреатом Всероссийской премии «Человек года».

Месть патриарху

В разговоре с «Газетой.Ru» Кураев заявил что спокойно относится к указу патриарха и не считает это «ужасной бедой». Апелляцию он подавать не планирует, поскольку не стремится к возвращению статуса протодиакона.

«Как философ скажу: дорогу нельзя всегда нести за плечами. Что-то надо всегда оставлять позади, а не скатывать прошедшие километры в рулон, который тащишь за собою. Поэтому мое состояние психическое стабильное, отношение спокойное, никаких планов мести патриарху Кириллу или его патриархии у меня и близко нет. В роли Кассандры выступать не собираюсь. Да, совершенно верно [не планирую подавать апелляцию – Газета.Ru]. Здесь для меня важны несколько более широкие контексты, а не стремиться к возобновлению былого статуса», — сказал он.

По словам Кураева, для философа «всегда должен быть одиночкой» и подобное «изгнание», вероятно, даже лучше для него: «Я вошел в огромную многомиллионную корпорацию, сейчас я потихонечку от нее отхожу. Может быть, опять для философа это лучше».

Также он рассказал о «мистическом» случае, произошедшем с ним после заседания Епархиального суда в 2020 году: тогда он на выходе зала церковного совета Храма Христа Спасителя открыл одну дверь, а перед ним открылась еще одна. «Еще тогда я для себя сделал вывод, что какая-то другая дверь, другая жизнь для меня открывается. Надо попробовать нащупать этот путь, не отвлекаться от него».

В разговоре с РБК Кураев отметил, что его конфликт с патриархом носит не личностный характер, в скорее «этический, богословский».

«Вопрос о том, может ли патриарх своей рукой отодвинуть в сторону нагорную проповедь Христа. С 2011 года я веду публичную политику по вопросу о насилии, а именно: допустимо ли для христианина отодвинуть нагорную проповедь Христа и призывать людей к церкви, к вере, чтобы они разделили нашу веру и отказались бы от критики нашей церковной жизни и наших взглядов», — сказал он.

В беседе с «Осторожно Media» Кураев заявил, что спорить с патриархом бессмысленно — и подчеркнул, что у них «не частная ссора, а разное понимание христианства».

«На этот счет вспоминаются слова, если не ошибаюсь, Бухарина, он сказал, что с товарищем Сталиным очень трудно спорить. Но можно отстаивать свои убеждения. Пока еще можно. В какой-то публичной области. Потому что с Кириллом у меня не частная ссора, не личная. У нас совершенно разное понимание христианства, христианской этики. По вопросу очень понятному, по вопросу того, должна ли церковь прибегать к насилию для подчинения себе», — сказал он.