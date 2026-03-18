Соучастницу нападения на предпринимательницу арестовали в Москве

СК: соучастницу нападения на женщину на Строгинском бульваре в Москве арестовали

Суд заключил под стражу соучастницу нападения на женщину на Строгинском бульваре в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета столицы.

«Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в» ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья», — сказано в сообщении.

Вину фигурантка признала частично, добавили в ведомстве.

До этого подозреваемая, рассказала правоохранителям, что к дому она приехала на такси, с собой у нее была болгарка. Инструмент она оставила около двери вместе с запасными дисками. После этого она покинула дом и спустя какое-то время, по указанию аферистов, нашла под окнами белый мешок.

Она добавила, что неизвестные были с ней на связи постоянно.

София и молодой футболист стали фигурантами уголовных дел после инцидента, произошедшего 14 марта в квартире на Строгинском бульваре. Юноша пришел в квартиру, взломал сейф и расправился с хозяйкой.

Ранее стало известно, что мошенники могли найти футболиста в чате по ставкам на спорт.