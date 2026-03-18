Россиянам объяснили, почему люди верят в «клонов» знаменитостей

В СМИ и социальных сетях по всему миру распространяются теории о том, что известных людей якобы подменяют двойниками или «клонами». Очередной всплеск обсуждений вызвал выход актера Джима Керри на церемонии «Сезар» в Париже. Ученые Пермского Политеха объяснили, почему подобные версии оказываются для многих убедительнее реальности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам ассистента кафедры «Философия и право» ПНИПУ, клинического психолога Михаила Сухогузова, ключевую роль играют когнитивные искажения. Одно из них — искажение пропорциональности: для значимого события человек подсознательно ищет столь же значимую причину. Поэтому резкие изменения во внешности знаменитости воспринимаются как нечто, требующее «глобального» объяснения, тогда как старение, грим или освещение кажутся слишком простыми.

Второй механизм — парейдолия, склонность видеть закономерности там, где их нет. В результате из случайных факторов — ракурса, света, возраста — формируется стройная, но ложная теория заговора.

«Психике проще придумать объяснение, пусть даже фантастическое, чем остаться без него в ситуации неопределенности», — отметил Михаил Сухогузов.

Как пояснил заведующий кафедрой «Фундаментальные и гуманитарные дисциплины» Образовательного центра г. Когалым (Когалымского филиала ПНИПУ), кандидат социологических наук Михаил Ермаков, популярность подобных теорий связана с особенностями современной культуры. В «эпоху постправды» люди стремятся выстраивать осмысленную картину мира и находят причинно-следственные связи даже там, где события могут быть случайными.

По его словам, конспирологическое мышление также усиливается в условиях неопределенности и кризисов. Такие объяснения помогают снизить тревогу и создают ощущение контроля, а также формируют групповую идентичность — принадлежность к «тем, кто знает правду».

Михаил Сухогузов добавил, что важную роль играет и механизм информационного каскада. Даже небольшое количество уверенных комментариев под публикацией может создать эффект «социального доказательства», заставляя новых пользователей принимать эту точку зрения без проверки фактов.

Особое значение имеет и образ самой знаменитости. В случае Джима Керри, известного своим нестандартным поведением и интересом к теориям симуляции, подобные слухи находят особенно благодатную почву.

Как отметил доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, кандидат технических наук Даниил Курушин, современные технологии также играют двойственную роль. С одной стороны, они позволяют проверять информацию, с другой — дают новые объяснения для конспирологических версий.

«Если раньше говорили о гриме или монтаже, то теперь достаточно заявить, что это дипфейк», — пояснил он.

При этом, подчеркнули ученые, сами технологии не являются источником паники — ее формируют люди. Однако в условиях снижения доверия к традиционным источникам информации и распространения сетевых коммуникаций конспирологические теории становятся особенно устойчивыми и массовыми.

