Людей эвакуируют из торговой галереи Seasons в Москве

В Москве произошел пожар рядом со зданием Госдумы

В Москве рядом со зданием Госдумы, в торговой галерее Seasons, начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Изначально о возгорании около метро «Охотный ряд» сообщили очевидцы. Позже выяснилось, что задымление, предположительно, произошло из-за возгорания в венткоробе ресторана «Страна, которой нет».

По данным канала, на место уже прибыли скорая и спасатели.

«Открытого огня сейчас нет. Дым на верхних этажах. Машины продолжают подъезжать. Людей сейчас эвакуируют с верхних этажей», — сказано в посте.

Telegram-канал Baza также подтверждает, что пожар начался в заведении.

«Там вспыхнули жировые отложения в вентиляции. На месте работают экстренные службы, о пострадавших пока не сообщается» — пишет канал.

МЧС Москвы на момент публикации не комментировало данные.

Ранее в ТЦ подмосковного Королева произошел крупный пожар.

 
