Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Израиль оценил готовность Ирана продолжать войну после ликвидации верховного лидера

Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Власти Израиля считают, что Иран будет «сражаться до конца», несмотря на ликвидацию верховного лидера аятолла Али Хаменеи. Такая оценка содержится в телеграмме посольства США в Иерусалиме, пишет газета The Washington Post (WP).

«В телеграмме содержится оценка Израиля, согласно которой (Иран. — «Газета.Ru») не дал трещину и готов сражаться до конца», — говорится в публикации.

В телеграмме также выразили мнение, что все антиправительственные протесты в Иране в случае их возникновения быстро подавят, так как преимущество находится на стороне Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

До этого аналитик Майкл Бирнбаум в статье для The Washington Post писал, что двухнедельный конфликт США и Израиля против Ирана, подразумевающий стремительную смену режима, обернулся стратегическим тупиком. Эксперт отметил, что несмотря на уничтожение значительной части иранского военного потенциала, Вашингтон столкнулся с непредсказуемой эскалацией. По словам аналитика, Тегеран смог парализовать поставки нефти через Ормузский пролив, а лидеры Ирана «лишь ускорились в стремлении обзавестись ядерным оружием».

Ранее американская разведка признала, что власть в Иране сохранила прочность.

 
Теперь вы знаете
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!