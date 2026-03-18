Израиль оценил готовность Ирана продолжать войну после ликвидации верховного лидера

WP: Израиль считает, что Иран будет «сражаться до конца»

Власти Израиля считают, что Иран будет «сражаться до конца», несмотря на ликвидацию верховного лидера аятолла Али Хаменеи. Такая оценка содержится в телеграмме посольства США в Иерусалиме, пишет газета The Washington Post (WP).

«В телеграмме содержится оценка Израиля, согласно которой (Иран. — «Газета.Ru») не дал трещину и готов сражаться до конца», — говорится в публикации.

В телеграмме также выразили мнение, что все антиправительственные протесты в Иране в случае их возникновения быстро подавят, так как преимущество находится на стороне Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

До этого аналитик Майкл Бирнбаум в статье для The Washington Post писал, что двухнедельный конфликт США и Израиля против Ирана, подразумевающий стремительную смену режима, обернулся стратегическим тупиком. Эксперт отметил, что несмотря на уничтожение значительной части иранского военного потенциала, Вашингтон столкнулся с непредсказуемой эскалацией. По словам аналитика, Тегеран смог парализовать поставки нефти через Ормузский пролив, а лидеры Ирана «лишь ускорились в стремлении обзавестись ядерным оружием».

Ранее американская разведка признала, что власть в Иране сохранила прочность.