Имущество экс-депутата гордумы Краснодара на 10 млрд рублей обратили в доход государства

Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшего депутата городской Думы Виктора Тимофеева и близких ему лиц стоимостью более 10 млрд рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Иск об изъятии движимого и недвижимого имущества экс-депутата поступил от Генпрокуратуры России. Рассмотрев материалы гражданского дела, сул удовлетворил требования в полном объеме. В доход государства были обращены 100% долей в уставном капитале трех организаций, 16 объектов недвижимости, 25 земельных участков и семь транспортных средств.

Отмечается, что Тимофеев обеспечивал заключение контрактов на детские перевозки с подконтрольной ему организацией, которой муниципальные учреждения более 15 лет безвозмездно передавали автобусы. С 2011 по 2025 год подконтрольные Тимофееву компании получили подрядов на сумму более 5 млрд рублей. Исполнение заказов велось с нарушениями требований о безопасности перевозок. Коррупционные доходы Тимофеев направлял на покупку высоколиквидных объектов недвижимости, создание юридических лиц и приобретение активов, которые он распределил среди своих родственников и подконтрольных лиц.

Ранее в России обратили в доход государства активы иностранных резидентов на 56 млрд рублей.

 
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
