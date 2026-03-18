СМИ: Израиль пережил одну из самых тяжелых атак со стороны Ирана

Прошедшая ночь стала для Израиля одной из самых тяжелых после начала конфликта с Ираном. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на израильские источники.

По их словам, минувшая ночь была «одна из самых трудных».

«Она сопровождалась волной иранских ракетных ударов по центральным и северным районам.... Попадания осколков и взрывы ракет в различных районах... вызвали масштабные пожары, отключения электроэнергии и значительный материальный ущерб», — говорится в публикации агентства.

18 марта военные Ирана отомстили за ликвидацию секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани, нанеся удар по израильским самолетам-топливозаправщикам в аэропорту Бен-Гурион в пригороде Тель-Авива.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее Израиль заявил, что недооценил готовность Ирана «сражаться до конца».