«Мы к ним под одеяло лезть не будем». Что еще Путин сказал законодателям

Россия будет расширять сотрудничество с дружественными странами из Евразии, Африки и Латинской Америки — и не планирует самоизолироваться, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании в Санкт-Петербурге. По его словам, Россия не собирается «лезть под одеяло» к бывшим партнерам, которые «маниакально» разрушают отношения с Москвой. Кроме того, Путин сообщил, что российская многопартийная система «окрепла в открытой, конкурентной борьбе». О чем еще сказал президент России — в материале «Газеты.Ru».

Новые регионы России являются ее историческими землями, а Россия — это страна-цивилизация, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании. Он также отметил необходимость создания условий для динамического роста и восстановления регионов, вошедших в состав страны.

«Это наши исторические земли и родные для нас люди. Многие из вас там бывали, ну чем отличаются они от другой части или других частей нашего народа? Ничем, это и есть часть нашего народа. И мы обязаны сделать все, чтобы отстоять и защитить их однозначный выбор – вернуться в Россию», — заявил Путин.

Президент в обращении к законодателям напомнил, что первые российские парламентарии работали ради благополучия людей и развития государства.

«Такие патриотические идеалы важны во все времена, тем более для нас, для России – страны-цивилизации, одного из самобытных, суверенных центров огромного многополярного мира», — отметил глава государства.

Он также отметил, что Россия будет последовательно идти вперед к намеченным целям и преодолеет любые испытания.

Международная повестка

По словам Путина, «бывшие партнеры» маниакально разрушают отношения с Россией и пытаются навязать ей некие «правила». Москва, по его словам, следовать им не собирается:

«У себя под одеялом пишут и сами под одеялом что-то с этим делают. Мы к ним под одеяло лезть не будем. Но и следовать их правилам тоже не собираемся».

Кроме того, некоторые страны, которые пытались устроить проблемы России, создали их сами себе. Путин также призвал законодателей действовать четко и быстро в условиях санкций и «экономической агрессии».

Тем не менее, добавил он, Россия не собирается изолироваться от международного сообщества и настроена на сотрудничество с дружественными странами. В частности, он отметил, что сейчас приобретает значимость парламентская дипломатия, ее международная активность нарастает.

«Будем расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными станами и в Евразии, и в Африке, и в Латинской Америке», — сказал Путин, отметив, что у РФ есть друзья в Европе и США, и Москва готова работать с зарубежными партнерами, которые хотят сотрудничества с Россией.

Президентские наказы

Также в ходе заседания Путин заявил, что российская многопартийная система окрепла в условиях открытой конкуренции. Он напомнил, что парламентский статус нужно постоянно подтверждать «упорным, честным трудом», и отметил, что главное в работе законодателя — «доверие людей и их наказы».

«В открытой, конкурентной, порой жесткой борьбе выросла, окрепла наша многопартийная система. Ведущие политические силы доказали свою основательность и зрелость. <...> Важно, чтобы и в ходе выборов, и в вашей повседневной работе самыми безусловными приоритетами были самые насущные, острые вопросы, проблемы, волнующие граждан», — сказал Путин.

Также президент призвал парламентариев не терять темпы реализации своего послания Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля текущего года. По его словам, важнейшей задачей для власти является повышение уровня жизни граждан и их благосостояния. По его словам, реальные доходы граждан «пока скромно, но все-таки начали расти».