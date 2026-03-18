Госдума поддержала законопроект об изменениях границ заповедников

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность размещения объектов государственного значения на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Об этом пишет ТАСС.

Согласно законопроекту, допускается размещение объектов федерального и регионального значения на ООПТ, если это необходимо для социально-экономического развития или обеспечения безопасности государства.

Такой перевод будет происходить при внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

До этого руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал коллег-депутатов отклонить данную инициативу. Он заявлял, что законопроект, который позволит менять границы заповедников и строить там объекты государственной важности, уничтожит российскую природу и узаконит «распродажу» охраняемых природных территорий.

В Минприроды РФ в ответ на возмущения экологов сообщили изданию «Коммерсантъ», что законопроект будет обсуждаться и может быть изменен в ходе чтений.

Ранее сообщалось, что за сбор грибов в заповедниках грозят штрафы до 500 тыс. рублей.

 
