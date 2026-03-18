Депутат Папуашвили: Тбилиси будет ждать от ЕС осуждения протестов в Грузии

Тбилиси не будет обращать внимание на заявления Брюсселя до осуждения Европейским союзом насилия со стороны радикалов вплоть до штурма ими президентского дворца 4 октября 2025 года. Об этом сообщил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Продолжаются нападки на Грузию и ее общественность, на выбор народа, на право свободного выбора, что отражается в политике Брюсселя», — отметил парламентарий.

Он также напомнил, что во время событий 4 октября представители ЕС выражали поддержку радикалам, которые планировали свержение власти.

До этого Папуашвили говорил, что Европейский союз «издевается» над грузинским народом, когда говорит, что Украина и Молдавия опережают Грузию на пути вступления в Евросоюз.

Он подчеркнул, что Грузия опережает и Украину, и Молдавию как по экономическим параметрам, так и по развитию демократии.

Ранее Грузия обвинила Запад в двойных стандартах из-за намерения говорить с Россией.