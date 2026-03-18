Пакистан объявил о приостановке военной операции против Афганистана

Пакистан сообщил о приостановке операции против Афганистана из-за праздника
Власти Пакистана решили приостановить военную операцию против Афганистана на время празднования исламского праздника разговения Ид аль-Фитр. Об этом в социальной сети X сообщил пакистанский министр информации и телерадиовещания Аттаулла Тарар.

По его словам, Исламабад принял такое решение «по собственной инициативе, а также по просьбе» Саудовской Аравии, Катара и Турции. Режим прекращения огня начнет действовать в ночь с 18 на 19 марта и продлится до полуночи с 23 на 24 марта по местному времени, заявил Тарар.

18 марта сообщалось, что Россия выразила готовность стать посредником в разрешении конфликта между Афганистаном и Пакистаном при условии соответствующего запроса от обеих стран.

26 февраля Афганистан начал военную операцию, направленную против пакистанских военных вдоль линии Дюранда – границы, не признаваемой Кабулом. Данная операция стала ответом на бомбардировки афганской территории, осуществленные военно-воздушными силами Пакистана. В свою очередь, Пакистан заявил об открытии ответного огня, а позднее объявил об «открытой войне» с Афганистаном.

Ранее российский полковник спрогнозировал, чем может завершится конфликт Пакистана с Афганистаном.

 
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
