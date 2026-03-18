Таможенники обнаружили в грузовике 39 питонов, которых хотели вывезти в Мексику

Таможенники в США обнаружили в грузовике 39 питонов, которых хотели вывезти в Мексику, пишет Fox News .

По данным СМИ, внимание офицеров привлек грузовик, направлявшийся в сторону Мексики. Водитель отрицал наличие запрещенных товаров, однако при досмотре внутри тягача были обнаружены 39 живых питонов.

Как сообщили таможенники, все рептилии находились в небольших индивидуальных пакетах и были в неудовлетворительном состоянии. После изъятия животных передали специалистам Службы рыбы и дикой природы США, которые обеспечили им необходимый уход и транспортировку в безопасные условия.

В отношении нарушителя были применены санкции: ему назначен штраф в размере $34824 за нарушение правил экспорта. Таможенники подчеркнули, что продолжат прилагать усилия по пресечению незаконного ввоза и вывоза животных и соблюдению федерального законодательства в этой сфере.

Ранее в Индонезии нашли самую длинную в мире змею.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!