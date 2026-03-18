Подростков из Рязанской области, которые подожгли вышку сотовой связи, осудили за теракт

В Рязани осудили двух несовершеннолетних за совершение теракта. За вознаграждение они подожгли вышку сотовой связи в городе, повредив оборудование и нарушив связь оператора, сообщили в следственном управлении СК по Рязанской области.

Из материалов дела следует, что в октябре 2024 года 16‑летний юноша по заданию запрещенной в России террористической организации привлек к совершению преступления 14‑летнюю знакомую. Вдвоем они подожгли вышку сотовой связи, а затем попытались поджечь три электровоза на территории локомотивного депо, но план сорвался по независящим от них причинам.

Задержали поджигателей сотрудники УФСБ по Рязанской области. Подростки были признаны виновными по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговор»), части 3 статьи 30 и пунктам «а», «в» части 2 статьи 205 («Покушение на совершение террористического акта»), а также части 1.1 статьи 205.1 («Склонение к совершению теракта»).

Железнодорожный районный суд приговорил молодого человека к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, а его подругу — к 3 годам 6 месяцам. Оба будут отбывать срок в воспитательных колониях. Суд также взыскал с них материальный ущерб в пользу потерпевшей стороны.

До этого башкирский школьник вербовал подростков и сам планировал теракт в православном храме. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», 16-летний молодой человек общался со старшеклассниками с намерением подбить их на террористическую деятельность. Известно, что его самого завербовали через мессенджер кураторы с Украины.

Ранее четверых подростков в Мурманской области обвинили в серии поджогов.