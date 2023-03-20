Военная операция на Украине. День 390-й

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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина под давлением США и стран Евросоюза.

«Я считаю, что суд подвергся давлению США и многих других стран ЕС. Это свидетельствует лишь о том, насколько МУС политизирован», — сказала она в интервью Telegram-каналу «Папочка канцлера».

Кнайсль также отметила, что до этого МУС заводил дела против африканских политиков, однако никогда против западных политиков, которые совершали военные преступления. Кроме того, Украина не признает эту инстанцию, но хочет привлечь российских граждан по законодательству Украины.

17 марта досудебная палата МУС в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой.