Военная операция на Украине. День 390-й

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина под давлением США и стран Евросоюза.
«Я считаю, что суд подвергся давлению США и многих других стран ЕС. Это свидетельствует лишь о том, насколько МУС политизирован», — сказала она в интервью Telegram-каналу «Папочка канцлера».
Кнайсль также отметила, что до этого МУС заводил дела против африканских политиков, однако никогда против западных политиков, которые совершали военные преступления. Кроме того, Украина не признает эту инстанцию, но хочет привлечь российских граждан по законодательству Украины.
17 марта досудебная палата МУС в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой.
Минобороны России:
«Бойцы подразделения ВДВ отразили контратаку формирований ВСУ на одном из направлений проведения спецоперации <...> Массированным прицельным огнем из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберных пулеметов «Корд» уничтожили противника, не позволив ему приблизиться к нашим позициям», — сказано в сообщении.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ наращивает группировку войск в районах, расположенных в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, это происходит несмотря на потери, которые несут украинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут).
«Так, местные жители отмечают увеличение численности вооруженных формирований Украины в населенных пунктах Славянск, Краматорск и Дружковка. Также в ночное время суток через эти населенные пункты по направлению Артемовска увеличилась численность колонн, состоящих как из колесной, так и гусеничной бронетехники», — сказал он.
Экс-начальник Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы заявил, что Западу и Украине не стоит недооценивать Россию, так как Москва все также скрывает в себе огромный потенциал. Об этом он сообщил в интервью ведущей Rádio universum Мартине Коцианове.
По словам Шедивы, у России «еще много чего припасено».
Попытку украинских военных атаковать позиции российских войск на Купянском направлении сорвала артиллерия группировки «Запад». Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.
Он также рассказал об уничтожении трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ на участке обороны 6-й общевойсковой армии в районе населенных пунктов Гряниковка, Ольшана, Першотравневое.
По его словам, одну из них, в районе населенного пункта Стельмаховка, ВС РФ вскрыли и уничтожили. Кроме того, военные сорвали три ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Котляровка, Стельмаховка.
Пулеметчики ЧВК «Вагнер» блокируют перемещение групп ВСУ на юге Артемовска в Донецкой народной республике — РИА Новости.
На видео, которое попало в распоряжение агентства, показан момент стрелкового боя за южные кварталы Артемовска (украинское название — Бахмут). Российский пулеметчик уничтожил одного из украинских военнослужащих, когда тот перебегал в соседнее здание в частном секторе города.
Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что в Артемовске ситуация все еще остается сложной.