«Раскаиваюсь и люблю свою родину». Четыре крымских школьника извинились за порчу флага РФ

Четыре подростка из Алушты, которые год назад вытерли ноги о флаг России и порвали его, извинились за свой поступок. Ролик, на котором ребята по очереди раскаиваются в содеянном, в своем Telegram выложила одна из участниц акта вандализма. На школьников могут завести уголовное дело.

«Объяснить свою позицию не могут»

Четыре подростка из Алушты 7 марта 2022 года сняли на видео осквернение флага России. На кадрах видно, как один из школьников сорвал маленький флаг, который висел на стене здания. Молодой человек попытался его порвать. А когда это не получилось, бросил флаг на землю и стал вытирать об него ноги. Потом к нему подошла девушка, вместе они подняли флаг с земли и порвали его на мелкие лоскуты.

Затем девушка, которая записывала происходящее на видео, спросила: «Украина, до чего ты довела Россию?»

Четвертый участник события в это время рисовал граффити на входной двери здания.

По информации Telegram-канала «Крымский СМЕРШ», сотрудники правоохранительных органов быстро установили личности юных вандалов, их вместе с родителями вызвали в полицию.

«Видео это они сняли год назад <...> Объяснить свою позицию не могут. Все участники несовершеннолетнее, ученики 9-го класса. Решается вопрос о мере пресечения для них», — говорится в сообщении.

Одна из участниц выложила видеоролик 17 марта — к годовщине присоединения Крыма к России, которую страна отметила 18 марта.

«На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил журналистам канала общественник Александр Талипов.

На видео с извинениями две девушки и два молодых человека по очереди рассказывают о своем проступке.

«7 марта 2022 года мы совершили акт надругательства над российским флагом. Искренне приносим извинения за то, что мы это сделали. Больше такого никогда не повторится», — пообещал один из подростков.

Второй отметил, что «кается» в содеянном и сделал все «по глупости».

«Я сказала глупые необдуманные слова. Я искренне раскаиваюсь и уважаю, люблю свою родину», — сказала одна из школьниц.

Последняя участница подчеркнула, что понимает, в чем заключался ее проступок, и считает, что «это было очень глупо».

«Извиняюсь перед всей страной», — заявила она.

Telegram-канал Readovka выяснил, где предположительно учатся подростки. Журналисты канала связались с директором школы. Она сообщила, что в курсе ситуации и считает, что необходимо проводить дополнительную работу с такими детьми. Директор также назвала перфоманс «крайне отвратительным».

По информации Telegram-канала «Крымский СМЕРШ», подростков уже «поставили на все учеты».

Что нельзя делать с российским триколором

22 августа, в день Государственного флага, на сайте Госдумы была опубликована инструкция, что можно и нельзя делать с российским триколором.

В статье отмечается, что российский флаг «родился» вместе с первыми российскими военными кораблями и до XIX века оставался принадлежностью главным образом флотской культуры. Триколор использовался в России вплоть до 1918 года.

После периода советской власти трехцветный флаг был установлен на верхней точке Дома Советов (Белого дома) 22 августа 1991 года. В ноябре того же года флаг был утвержден в качестве государственного символа.

На сайте Госдумы уточняется, что порядок использования Государственного флага РФ был установлен федеральным конституционным законом «О Государственном флаге Российской Федерации» в декабре 2000 года.

«Изначально в законе содержался только исчерпывающий перечень случаев обязательного и допустимого использования госсимвола, нарушение которого наказывалось в административном порядке», — отмечается в статье.

В 2008 году в документ была внесена поправка, которая предоставила право гражданам и организациям уважительно использовать Государственный флаг, в том числе его изображение, только при условии, что «такое использование не является надругательством над госсимволом, которое относится к уголовно наказуемому деянию».

За надругательство над флагом России нарушителям грозит ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

«Надругательством, например, будет считаться публичное выражение неуважения к государственному символу — его намеренное сожжение, уничтожение, повреждение», — поясняется в статье.

Нарушение порядка использования флага карается штрафом от двух до трех тысяч рублей для граждан, от пяти до семи тысяч для должностных лиц и от 100 до 150 тысяч — для юридических лиц.