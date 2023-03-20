«Друзья познаются в беде». Путин и Си написали статьи перед встречей

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в преддверии встречи опубликовали статьи об отношениях двух стран. Путин – в китайском издании «Жэньминь Жибао», а Си Цзиньпин – в «Российской газете». Что написали два главы государства – в материале «Газеты.Ru».

«Большие ожидания»

Путин в статье «Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее» для газеты «Жэньминь Жибао» написал, что партнерство между странами «всегда строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга».

«С предстоящими переговорами мы связываем большие ожидания. Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества. Для меня это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у нас сложились самые теплые отношения», — цитирует статью российского лидера сайт Кремля.

Он уточнил, что познакомился с председателем КНР в марте 2010 года, когда тот приезжал в Москву. С тех пор они встречались около 40 раз, «в мире многое поменялось, и часто не в лучшую сторону», но российско-китайская дружба осталась неизменной, считает глава российского государства.

По мнению Путина, отношения между двумя странами «по своему качеству превосходят военно-политические союзы времен «холодной войны», в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем».

По словам президента России, приоритетом во взаимодействии стран является торгово-экономическое партнерство. Согласно его данным, по итогам 2022 года «солидный» двусторонний товарооборот удвоился и достиг $185 млрд.

«Это – новый рекорд. И у нас есть все основания полагать, что поставленная нами с председателем Си Цзиньпином планка в 200 млрд долларов будет превышена не в 2024-м, а уже в нынешнем году. При этом важно, что во взаимной торговле растет доля расчетов в национальных валютах», — отметил Путин.

Он также назвал «сделкой века» российско-китайский газопровод «Сила Сибири». Кроме того, по его словам, «существенно выросли объемы поставок отечественной нефти и угля», страны вместе осваивают космическое пространство и развивают новые технологии.

«В отличие от некоторых претендующих на гегемонию и вносящих разлад в мировую гармонию стран Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты <…> Среди «волн и ветров» на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и, стоя плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока», эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы», — подчеркнул президент России.

Он добавил, что вместе с единомышленниками Россия и Китай выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве, а не на неких «правилах», обслуживающих потребности «золотого миллиарда».

«Коллективный Запад» все отчаяннее цепляется за архаичные догмы, за свое ускользающее доминирование, ставя на кон судьбы целых государств и народов.

Проводимый США курс на двойное сдерживание России и Китая, а также всех, кто не поддается американскому диктату, приобретает все более острый и напористый характер. Идет демонтаж архитектуры международной безопасности и сотрудничества. Россия объявлена «непосредственной угрозой», а Китай – «стратегическим конкурентом», — заметил глава государства.

Путин также заявил о своей признательности КНР за «взвешенную» позицию относительно событий на Украине, за «понимание» подлинных причин начала военной спецоперации. Он также поприветствовал готовность Китая сыграть «конструктивную роль в деле урегулирования кризиса». Президент подчеркнул, что Россия «открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса».

«Нельзя не понимать, что НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион. Что некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть «эксклюзивных клубов» и военных блоков, направленных на сдерживание развития наших стран, на ущемление их интересов. Однако добиться этого никому не удастся», — заверил российский лидер.

Он заключил, что именно российско-китайские отношения выступают «краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом позитивной повестки в международных делах».

«Вечная дружба»

Си Цзиньпин в своей статье для «Российской газеты» отметил, что намерен «упорно двигаться вперед, к новым перспективам дружбы, сотрудничества и совместного развития Китая и России». По его мнению, «обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику».

«Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон», — написал китайский лидер.

Он подчеркнул, что предстоящий визит в Россию «нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира». Председатель КНР также заявил о своей готовности вместе с Путиным наметить новые планы и меры для «открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».

Он напомнил, что народы двух стран оказали друг другу материальную и моральную поддержку в борьбе с коронавирусом, что свидетельствует о том, как «друзья познаются в беде».

По словам Си Цзиньпина, Россия и Китай «действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность», развивают общечеловеческие ценности и выступают за «формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества».

«Международное сообщество отдает себе ясный отчет в том, что ни одна страна в мире не превосходит все остальные. Не бывает универсальной модели государственного управления и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране», — подчеркнул он.

Рассуждая о ситуации на Украине, китайский лидер отметил, что его страна занимает «объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам».

«Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе», — пояснил председатель КНР.

Он также пообещал, что Китай будет «неуклонно расширять внешнюю открытость», что должно предоставить «новые возможности» всем странам мира, включая Россию.

«Год начинается с весны, а успех — с дела. Есть полные основания полагать, что Китай и Россия, как попутчики в развитии и возрождении, будут вносить больший вклад в дело прогресса человеческой цивилизации», — заключил Си Цзиньпин.