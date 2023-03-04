Военная операция на Украине. День 374-й

8:15

Посольство России рассматривает введенные США санкции против российских граждан, работающих в системе юстиции, как вмешательство во внутренние дела, заявил пресс-секретарь российской дипмиссии Игорь Гиренко.

Ранее днем США ввели санкции против шести представителей юстиции РФ в связи с делом оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом). Среди попавших под санкции указан замминистра юстиции РФ Олег Свириденко, судья Басманного суда Москвы Елена Ленская, судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко и другие. Вашингтон обвиняет попавших под санкции якобы в нарушении прав человека.

«Расцениваем введенные 3 марта Вашингтоном санкции против ряда российских должностных лиц под предлогом их якобы причастности к нарушению прав Владимира Кара-Мурзы как вмешательство во внутренние дела нашей страны с целью воспрепятствовать правосудию», — заявил Гиренко, его комментарий опубликован в Telegram-канале посольства РФ.

Он напомнил, что Кара-Мурза обвиняется в преступлениях, среди которых: государственная измена, распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, а также сотрудничество с нежелательной в России организацией.

Кара-Мурза находится под арестом с апреля 2022 года. Его обвиняют по ч. 2 ст. 207.3 УК о фейках про армию, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела стало выступление перед членами палаты представителей штата Аризона с критикой спецоперации на Украине. Кара-Мурза считает преследование политически мотивированным.