Военная операция на Украине. День 374-й

Украина призвала ЕС отправлять ей 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц, пишет Financial Times. Отмечается, что такое количество снарядов необходимо, чтобы восполнить «критическую нехватку», которая «ограничивает продвижение на поле боя».
Ранее Spiegel утверждал, что Еврокомиссия планирует в три раза нарастить производство артиллерийских снарядов.
Два взрыва прозвучали в районе международного аэропорта Брянска, пишет Mash. по их данным, предварительно, системой ПВО был сбит украинский дрон.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку «Восток» на Южнодонецком направлении в зоне СВО, передает военное ведомство. Там министр заслушал доклад командующего группировкой Рустама Мурадова.
На данном направлении, в частности, находится город Угледар, в районе которого проходят интенсивные бои.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Twitter высмеял оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая накануне в своей речи заявила о вызовах, созданных «Российской Народной Республикой».
«Должно быть, это враг Объединенных Американских Эмиратов и Британской Конфедерации!» — написал он.
Ранее пресс-секретарь Белого дома во время брифинга заявила, что лидеры стран Запада обсудят «вызовы, которым подвергается международная безопасность». Эти вызовы, по словам Жан-Пьер, поступают со стороны «Российской Народной Республики».
Берлин раздражен малым числом танков, которое западные союзники пообещали Киеву, хотя они месяцами призывали поделиться с Украиной оружием, пишет Financial Times.
Теперь ФРГ с трудом пытается собрать два танковых батальона для отправки украинским войскам, отмечает газета.
Пять мирных жителей ДНР получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб обороны республики.
«За минувшие сутки, с 00:00 3 марта до 00:00 4 марта, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики получил ранение ещё пять мирных жителей», - сообщили в штабе.
В пятницу штаб также сообщал о гибели мирного жителя.
Посольство России рассматривает введенные США санкции против российских граждан, работающих в системе юстиции, как вмешательство во внутренние дела, заявил пресс-секретарь российской дипмиссии Игорь Гиренко.
Ранее днем США ввели санкции против шести представителей юстиции РФ в связи с делом оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом). Среди попавших под санкции указан замминистра юстиции РФ Олег Свириденко, судья Басманного суда Москвы Елена Ленская, судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко и другие. Вашингтон обвиняет попавших под санкции якобы в нарушении прав человека.
«Расцениваем введенные 3 марта Вашингтоном санкции против ряда российских должностных лиц под предлогом их якобы причастности к нарушению прав Владимира Кара-Мурзы как вмешательство во внутренние дела нашей страны с целью воспрепятствовать правосудию», — заявил Гиренко, его комментарий опубликован в Telegram-канале посольства РФ.
Он напомнил, что Кара-Мурза обвиняется в преступлениях, среди которых: государственная измена, распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, а также сотрудничество с нежелательной в России организацией.
Кара-Мурза находится под арестом с апреля 2022 года. Его обвиняют по ч. 2 ст. 207.3 УК о фейках про армию, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела стало выступление перед членами палаты представителей штата Аризона с критикой спецоперации на Украине. Кара-Мурза считает преследование политически мотивированным.
Саудовская Аравия передала Украине 168 тонн гумпоиощи, передает саудовское госагентство SPA. Самолеты доставили к польско-украинской границе строительные материалы, электрические генераторы и медикаменты.
В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. В ходе встречи было объявлено о выделении Эр-Риядом Украине помощи в размере $410 млн.
США выделили Украине 33- пакет военной помощи на сумму $400 млн, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Туда вошли, в частности, боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.
Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев.
«Хорошо быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. С европейцами, дом которых — Евросоюз», — написала она в Twitter.
Главы США и ФРГ Джо Байден и Олаф Шольц во время переговоров в Белом доме выразили готовность продолжать санкционную политику против России за специальную военную операцию на Украине «настолько долго, насколько это необходимо», передает пресс-служба американского лидера.
Также президент США и канцлер ФРГ «обсудили продолжающиеся усилия по предоставлению Украине гуманитарной, экономической, политической помощи и помощи в сфере безопасности, а также важность поддержания международной солидарности с народом Украины».