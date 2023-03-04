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Политика

Военная операция на Украине. День 374-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 374-й день

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Станислав Красильников/ТАСС
США и Германия выразили готовность вводить санкции против России так долго, сколько потребуется. Вашингтон выделил Киеву новый пакет военной помощи на сумму $400 млн. Саудовская Аравия отправила на Украину 168 тонн гуманитарной помощи. Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев и встретилась с председателем Верховной рады. События конца этой недели — в хронике «Газеты.Ru».
Трансляция
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9:56

Украина призвала ЕС отправлять ей 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц, пишет Financial Times. Отмечается, что такое количество снарядов необходимо, чтобы восполнить «критическую нехватку», которая «ограничивает продвижение на поле боя».

Ранее Spiegel утверждал, что Еврокомиссия планирует в три раза нарастить производство артиллерийских снарядов.

9:47

9:20

Два взрыва прозвучали в районе международного аэропорта Брянска, пишет Mash. по их данным, предварительно, системой ПВО был сбит украинский дрон.

9:12

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку «Восток» на Южнодонецком направлении в зоне СВО, передает военное ведомство. Там министр заслушал доклад командующего группировкой Рустама Мурадова.

На данном направлении, в частности, находится город Угледар, в районе которого проходят интенсивные бои.

8:58

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Twitter высмеял оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая накануне в своей речи заявила о вызовах, созданных «Российской Народной Республикой».

«Должно быть, это враг Объединенных Американских Эмиратов и Британской Конфедерации!» — написал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома во время брифинга заявила, что лидеры стран Запада обсудят «вызовы, которым подвергается международная безопасность». Эти вызовы, по словам Жан-Пьер, поступают со стороны «Российской Народной Республики».

8:40

Берлин раздражен малым числом танков, которое западные союзники пообещали Киеву, хотя они месяцами призывали поделиться с Украиной оружием, пишет Financial Times.

Теперь ФРГ с трудом пытается собрать два танковых батальона для отправки украинским войскам, отмечает газета.

8:27

Пять мирных жителей ДНР получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб обороны республики.

«За минувшие сутки, с 00:00 3 марта до 00:00 4 марта, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики получил ранение ещё пять мирных жителей», - сообщили в штабе.

В пятницу штаб также сообщал о гибели мирного жителя.

8:15

Посольство России рассматривает введенные США санкции против российских граждан, работающих в системе юстиции, как вмешательство во внутренние дела, заявил пресс-секретарь российской дипмиссии Игорь Гиренко.

Ранее днем США ввели санкции против шести представителей юстиции РФ в связи с делом оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом). Среди попавших под санкции указан замминистра юстиции РФ Олег Свириденко, судья Басманного суда Москвы Елена Ленская, судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко и другие. Вашингтон обвиняет попавших под санкции якобы в нарушении прав человека.

«Расцениваем введенные 3 марта Вашингтоном санкции против ряда российских должностных лиц под предлогом их якобы причастности к нарушению прав Владимира Кара-Мурзы как вмешательство во внутренние дела нашей страны с целью воспрепятствовать правосудию», — заявил Гиренко, его комментарий опубликован в Telegram-канале посольства РФ.

Он напомнил, что Кара-Мурза обвиняется в преступлениях, среди которых: государственная измена, распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, а также сотрудничество с нежелательной в России организацией.

Кара-Мурза находится под арестом с апреля 2022 года. Его обвиняют по ч. 2 ст. 207.3 УК о фейках про армию, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела стало выступление перед членами палаты представителей штата Аризона с критикой спецоперации на Украине. Кара-Мурза считает преследование политически мотивированным.

8:11

Саудовская Аравия передала Украине 168 тонн гумпоиощи, передает саудовское госагентство SPA. Самолеты доставили к польско-украинской границе строительные материалы, электрические генераторы и медикаменты.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. В ходе встречи было объявлено о выделении Эр-Риядом Украине помощи в размере $410 млн.

8:08

США выделили Украине 33- пакет военной помощи на сумму $400 млн, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Туда вошли, в частности, боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.

8:05

Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев.

«Хорошо быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. С европейцами, дом которых — Евросоюз», — написала она в Twitter.

8:02

Главы США и ФРГ Джо Байден и Олаф Шольц во время переговоров в Белом доме выразили готовность продолжать санкционную политику против России за специальную военную операцию на Украине «настолько долго, насколько это необходимо», передает пресс-служба американского лидера.

Также президент США и канцлер ФРГ «обсудили продолжающиеся усилия по предоставлению Украине гуманитарной, экономической, политической помощи и помощи в сфере безопасности, а также важность поддержания международной солидарности с народом Украины».

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом боевых действий на Украине.

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