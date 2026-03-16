Премьер Бельгии раскрыл, о чем говорят в кулуарах ЕС относительно энергоресурсов России

Де Вевер: многие в ЕС согласны сотрудничать с РФ ради доступа к энергоресурсам
Многие европейские политики вдали от камер выражают согласие нормализовать отношения с Россией ради доступа к дешевым энергоресурсам. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, его слова приводит британская газета Financial Times (FT).

Вевер заявил, что наедине с ним многие политики Европы согласны с его позицией по российским энергоресурсам. Однако они боятся произнести это вслух, отметил он.

До этого де Вевер призвал ЕС наладить диалог с Россией, поскольку попытки «задушить» страну экономически провалились. По его мнению, Европа не способна бесконечно поддерживать Киев оружием без участия США. Он считает, что сделка с Россией является единственно возможным решением в сложившейся ситуации.

В свою очередь глава МИД Бельгии Максим Прево раскритиковал идею де Вевера нормализовать отношения с Россией, прежде чем страны ЕС будут допущены к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Прево, позиция премьера Бельгии подрывает европейскую солидарность, так как Россия препятствует вовлечению ЕС в переговоры. Он отметил, что пока это продолжается, разговоры о нормализации отношений с РФ являются «сигналом о слабости».

Ранее в США спрогнозировали «сокрушительный удар» по экономике Европы.

 
