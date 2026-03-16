В Кремле ответили на слухи о том, что Хаменеи находится в Москве

Песков отказался отвечать на вопрос о возможном пребывании Хаменеи в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы сейчас находится в Москве в медицинских целях.

«Вы знаете, мы никак подобные сообщения не комментируем», — сказал представитель Кремля журналистам во время брифинга.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, отца Моджтаба Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.