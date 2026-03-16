В Минобороны назвали число сбитых за сутки дронов и авиабомб ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили четыре управляемые авиабомбы и 494 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы и 494 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - сказали в министерстве.

В ночь на 16 марта военнослужащие украинской армии попытались совершить новую массированную атаку беспилотников на российские регионы. Всего средствами ПВО за это время было сбито 145 дронов, среди которых 46 беспилотников летели на Москву.

В столице повреждений нет, однако из-за ограничений работы аэропортов задержаны десятки рейсов. На Кубани дрон вызвал пожар на нефтебазе. Тем временем в Ярославле из-за беспилотной опасности перекрыли выезд из города, жители сообщали о работе ПВО.

