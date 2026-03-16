Пушков рассказал, как война с Ираном повлияла на отношения Трампа с ЕС

Сенатор Пушков: война с Ираном не устранила раскол в отношениях США и ЕС
Francois Lenoir/Reuters

Война с Ираном не устранила раскол между президентом США Дональдом Трампом и европейскими союзниками. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор обратил внимание на возмущения Трампа тем, что страны НАТО не помогают американцам в противостоянии с Ираном. По словам Пушкова, это доказывает то, что война в Иране не устранила раскола между Трампом и Европой.

«Война не устранила раскола между Трампом и европейскими союзниками США», — написал Пушков.

15 марта Трамп заявил, что арабским странам нужно присоединиться к военной операции США и Израиля против Ирана. Также 12 марта глава минфина США Скотт Бессент сообщил, что США рассматривают возможность создания международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе. Также Трамп отметил, что несколько стран намерены направить военные корабли в пролив для поддержания безопасности.

При этом СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался послать военные корабли для восстановления судоходства в Ормузском проливе, несмотря на просьбу Трампа.

Ранее европейских политиков обвинили в трусости из-за Ирана.

 
