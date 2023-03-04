Украинскую блогершу наградили медалью, а потом внесли в базу «Миротворец» за слова о Крыме

Украинка Оксана Волощук (она же — Ксюша Манекен) — в прошлом эскортница, а сейчас блогер и модель — получила от Главного управления разведки Минобороны Украины медаль. Награду ей вручили в октябре прошлого года, но рассказала о ней Волощук только сейчас. После публикации фотографии медали Волощук внесли в базу «Миротворец». Администраторы сайта припомнили ей посты 2015-2016 годов, в которых блогерша говорила, что Крым преобразился после присоединения к России.

Украинский инстаблогер и бывшая эскортница Оксана Волощук, работающая под псевдонимом Ксюша Манекен, получила медаль за содействие военной разведке II степени от ГУР Минобороны Украины. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Волощук опубликовала в соцсети фотографию знака отличия и уточнила, что ее наградили еще в октябре прошлого года, но она об этом не рассказывала подписчикам. Она решилась обнародовать информацию после встречи блогеров с советником офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

«И раз уж пошла такая песня, идеальнее момента показать вам это не придумаешь. Как так вышло, при каких обстоятельствах и за что — я обязательно расскажу, когда война закончится. Пусть этот орден станет символом того, что если ты «публичный» человек, это далеко не значит, что ты показываешь все, что происходит в твоей жизни», — написала девушка.

На фотографии видно удостоверение с медалью. В документе указано, что он выдан 13 октября 2022 года.

«Пару лет назад моя жизнь и правда была достоянием общественности. Сейчас я транслирую сюда 5% своей реальной жизни, когда раньше было 50%. Очень многое остается и останется за кадром», — добавила Волощук.

После публикации фотографий с медалью на бывшую эскортницу обрушился вал критики в соцсетях, преимущественно от украинцев. Ей припомнили слова о Крыме 2015-2016 годов, который «преобразился после вхождения в состав России». Волощук объяснила, что тогда не понимала, что происходит, а сейчас поддерживает идею возвращения полуострова под контроль Украины.

В связи с этим девушка написала, что ее огорчают соотечественники, которые «не доверяют нашему государству» и «считают, что такие вещи дают просто так».

Ряд Telegram-каналов также распространил еще один скриншот со словами: «Да ребят, понимаю вашу боль. Комик стал президентом, «эскортница» получила орден». Однако в Instagram Волощук подобных сообщений нет, а сам скриншот имеет следы подделки.

Через несколько часов после публикации сториз о награждении медалью от военной разведки Волощук внесли в базу «Миротворец». Причинами называется «участие в попытках легализации оккупации Крыма», «участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях страны-агрессора» и «манипуляция общественно значимой информацией».

Оксана Волощук родилась в Кременчуге в 1993 году. Сейчас она позиционирует себя как модель, блогер и фотограф, в интервью признавалась, что в прошлом работала в эскорте. При этом она отрицала оказание секс-услуг, а рассказывала, что в ее задачи входило сопровождение богатых мужчин и их развлечение, например, танцами. Ее профили в социальных сетях содержали множество снимков из ОАЭ, Турции, Мальдив и других стран в окружении мужчин. Сейчас эти аккаунты удалены или заблокированы.

По данным украинских СМИ, Подоляк встречался с украинскими блогерами 4 марта. Сами блогеры сообщали, что обсуждали с сотрудником офиса президента вопросы информационной войны, мотивации населения, окончания украинского конфликта.

В ходе встречи Подоляка с блогерами советник офиса президента заявил, что в этом году вооруженный конфликт на Украине завершится.

«Объясняю прямо. 2023 год. Все закончится», — сказал чиновник, отвечая на вопрос блогера Саши Бо о сроках завершения конфликта. После этого один из участников встречи потребовал от Подоляка «дать слово пацана», на что тот рассмеялся.