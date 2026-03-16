«Зенит» победил заслуженно»: Соболев об игре со «Спартаком»

Игрок «Зенита» Соболев заявил, что в матче со «Спартаком» бились обе команды

Нападающий «Зенита» Александр Соболев назвал заслуженной победу петербургской команды над «Спартаком» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Обе команды бились, а «Зенит» победил, считаю, заслуженно. «Спартак» тоже хорошо играл, мог забивать, но и у нас были голевые моменты помимо пенальти», — сказал Соболев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0. Сергей Карасев, который был главным арбитром матча, поставил в ворота «Спартака» два пенальти: на 45-й минуте удар реализовал Александр Соболев, на 81-й минуте забил Джон Дуран. Второй пенальти Карасев назначил после просмотра VAR.

В турнирной таблице чемпионата России после 21 тура петербургский клуб идет на второй позиции, набрав 45 очков и уступая один балл лидирующему «Краснодару». Красно-белые расположились на шестой строчке, имея в активе 35 очков.

В 22-м туре Российской премьер-лиги «Зенит» на выезде 22 марта сыграет с московским «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Спартак» в тот же день в гостевом матче сразится с «Оренбургом», начало игры — 13:45 по московскому времени.

Ранее футбольный эксперт Андрей Созин объяснил поражение «Спартака» от «Зенита».