Одна из самых дорогих школ РФ собрала плату за год вперед и закрылась

112: частная школа Brookes в Москве закрылась после сбора платы за 2027 год

Частная московская школа Brookes, считавшаяся одной из самых дорогих в стране, собрала с родителей плату за обучение на целый год вперед и закрылась. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По его данным, в числе 300 учеников престижного заведения — дети известной российской певицы Дианы Арбениной. Родители учащихся, как утверждает 112, заплатили авансом за оставшуюся часть текущего учебного года и полностью за следующий — 2026/2027-й.

Из данных на сайте Brookes следует, что в 2025/2026 учебном году стоимость варьировалась от 2 млн рублей для самых маленьких воспитанников (3 года) до 3,4 млн рублей для старшеклассников. Судя по прейскуранту, отдельно оплачивались «услуги центра поддержки» — от 136 до 228 тысяч рублей за триместр.

Собрав оплату, школа объявила о закрытии, пишет 112. Поскольку в ее администрации преимущественно иностранные граждане, включая директора — британца Чарли Кинга, — родители учеников опасаются, что руководство Brookes сбежит за границу с полученными деньгами и сможет избежать ответственности за это.

Судя по данным на сайте Brookes, под этим лейблом в Москве работали два учебных учреждения — школа на Мантулинской улице и детсад в Лазоревом проезде. Ученикам обещан «полный цикл образования» по «авторской международной программе» и поступление в топ-30 университетов мира.

