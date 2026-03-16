Стало известно об опасной находке дворника в мусорокамере в Москве

РЕН ТВ: в Москве дворник нашел два пакета с похожими на гранату предметами

В Москве дворник нашел в мусорокамере пакеты с предметами, по предварительным данным, похожими на взрывные устройства. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Место находки на Мосфильмовской улице оцепили», — сказано в посте.

Комментариев от ведомств на момент публикации не поступало.

В начале марта текущего года в Екатеринбурге на железнодорожных путях нашли боевую осколочную гранату. СМИ сообщали, что на путях была найдена советская осколочная граната ударно-дистанционного действия с запалом. Она лежала недалеко от станции «Электродепо» Свердловской железной дороги. К счастью, обошлось без пострадавших. На место оперативно выехали сотрудники экстренных служб, которые изъяли боеприпас для дальнейшей утилизации.

До этого в Москве у военного клинического госпиталя имени Бурденко была обнаружена граната, предположительно, иностранного производства. По данным Telegram-канала Baza, боеприпас нашел дворник недалеко от контрольно-пропускного пункта медицинского учреждения. На место незамедлительно прибыли специалисты для безопасного обезвреживания гранаты. Территорию вокруг учреждения оцепили. Эвакуация пациентов и сотрудников госпиталя не проводилась.

Ранее россиянин бросил гранату под ноги соседа-пенсионера, чтобы припугнуть его.