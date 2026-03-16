Женщина заразилась опасной болезнью, съев еду друга

LADBible: американка заразилась ботулизмом, съев блюдо из рыбы
GoFundMe

В США 24-летняя Тринити Петерсон-Мэйс оказалась в больнице с редким и опасным заболеванием после того, как съела еду, которой ее угостил друг, пишет LADBible.

Съев кусок рыбы, Тринити через несколько часов начала испытывать серьезные проблемы с глотанием. По ее словам, всего за сутки состояние резко ухудшилось.

«Постепенно, за 24 часа, я перешла от того, что не могла пить воду залпом, к тому, что вообще не могла ее пить», — вспоминает американка.

Женщина обратилась в больницу, однако сначала врачи не смогли установить точный диагноз и отправили ее домой. Позже медики обнаружили, что девушка заразилась ботулизмом.

Петерсон-Мэйс вспоминает, что очнулась в палате интенсивной терапии, подключенная к нескольким аппаратам.

«Я проснулась и увидела три капельницы, меня интубировали, у меня был центральный катетер в шее и назогастральная трубка. Я совсем не могла двигаться. Это было очень страшно — я не могла говорить и не могла ходить», — рассказала она.

Сообщается, что ботулизмом также заразились двое друзей Тринити, которые ели то же блюдо. Сейчас пострадавшей предстоит длительное восстановление, которое может продлиться несколько месяцев.

Ранее в США десятки младенцев заразились ботулизмом после употребления детской смеси.

 
