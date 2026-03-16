В Кремле рассказали, планирует ли Путин встречу с российскими паралимпийцами

Президент России Владимир Путин в ближайшее время рассмотрит возможность проведения встречи с российскими паралимпийцами, которые заняли третье место в медальном зачете. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

Путин направлял поздравительные телеграммы российским паралимпийцам, которые заняли призовые места, и «вместе со всей страной президент радуется такому блистательному выступлению», заявил Песков.

«Я не сомневаюсь, что президент в самое ближайшее время рассмотрит возможность проведения с ними встречи. Конечно же, это наши герои, поэтому я не сомневаюсь, что президент такую возможность рассмотрит», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности проведения такой встречи.

Сборная России заняла третью позицию в медальном зачете турнира. Шесть российских спортсменов, которые впервые с 2014 года допущены на Паралимпиаду с флагом и гимном, завоевали 12 наград, из которых восемь — золотые. Три награды высшей пробы атлеты выиграли в последний день, 15 марта.

Ранее сообщалось, что паралимпийцам сборной России выплатят по 1 млн рублей.

 
