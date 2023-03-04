«Российский импорт вернулся к уровню 2020 года». Bloomberg рассказал, как Москва обходит санкции

Россия при помощи третьих стран, не объявивших против нее санкции, успешно обходит ограничения ЕС и G7, пишет Bloomberg. И смогла восстановить показатели импорта трехлетней давности. Особенно это заметно в ситуации с микрочипами и современными полупроводниками — они поставляются преимущественно через Казахстан, Турцию, Сербию, ОАЭ и еще несколько стран Восточной Европы и Азии. Причем поставки через эти страны выросли ровно на такую же сумму, на какую упал экспорт чипов из Европы, США и Японии.

России удается успешно обходить санкции Евросоюза и G7 и получать необходимые западные технологии для обеспечения собственной промышленной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

«Российский импорт в целом вернулся к довоенному уровню 2020 года, а анализ данных о торговле показывает, что передовые микросхемы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и других союзных странах, поставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан», — цитирует агентство своего собеседника.

Как пишет Bloomberg, несмотря на десять пакетов санкций, преследовавших цель подорвать российскую экономику в целом и военно-промышленный комплекс в частности, реальный эффект от ограничений не соответствует ожиданиям западных чиновников.

«Просто подписаться под новыми санкциями недостаточно. Сейчас правительствам нужны механизмы правоприменения», — заявил в беседе с агентством эксперт консалтинговой фирмы Oliver Wyman Даниэль Таннебаум.

Неназванный источник Bloomberg подчеркнул, что сейчас в российском импорте все более важную роль играет Пекин: поставки из Китая выросли. По словам дипломата, в обходе санкций Москве помогают страны, не присоединившиеся к ограничениям, но при этом неоднократно отрицавшие помощь Кремлю.

Издание со ссылкой на женевскую компанию Trade Data Monitor, которая занимается мониторингом торговой информации во всем мире, сообщило, что некоторые подсанкционные товары (особенно современные полупроводники) перепродаются в Россию третьими странами. И многие из этих стран изменили свои торговые «привычки» после начала спецоперации на Украине.

«В случае некоторых стран экспорт технологий в Россию вырос с нуля до миллионов долларов. Показательным примером является Казахстан. До начала конфликта на Украине, в 2021 году, страна поставила в Россию современных полупроводников всего на $12 тысяч. А в 2022-м уже на $3,7 млн», — говорится в публикации.

Приводятся также данные по общему экспорту чипов из разных стран в Россию. Например, Казахстан в последние годы поставлял чипов на $150-225 тысяч, а в 2022-м резко нарастил поставки до $18,1 млн. Для Турции этот показатель вырос с $20-50 тысяч до $2,8 млн, для Сербии — с нуля до $2,3 млн.

Данные Trade Data Monitor показывают, что обходить санкции и восполнять дефицит микроэлектроники кроме Казахстана, Турции и Сербии Москве помогают также ОАЭ и еще несколько стран Восточной Европы и Центральной Азии. Если раньше Россия покупала у ЕС, США, Японии и Великобритании чипов на $163 млн, то в 2022 году сумма упала почти на $100 млн. А поставки из стран, поддерживающих Россию, выросли на аналогичную сумму.

По словам дипломата, такие закономерности обнаружены в сотнях разных товарных категорий, но особенно они заметны в поставках чипов и интегральных схем, которые применяются в оборонной промышленности.

Европейские чиновники обеспокоены, что ЕС до сих пор не может создать эффективные механизмы для применения собственных санкций. Между тем ограничения США дают более ощутимые результаты.

«США имеют более долгую историю применения санкций против других стран. У них более эффективные процедуры сбора информации, а главное — строгое законодательство для обеспечения соблюдения правил как внутри страны, так и за границей. В ЕС правоприменение санкций представляет собой лоскутное одеяло, которое ложится на плечи членов блока. Еврокомиссия осуществляет надзор и дает рекомендации, а выявляют нарушения и накладывают штрафы национальные власти. А это означает, что результаты такой работы противоречивы», — объясняют авторы статьи.

Еще один собеседник Bloomberg, европейский чиновник, участвующий в санкционном процессе против России, рассказал, что речь всегда идет о политической воле — когда дело доходит до жестких мер в отношении собственных компаний, чиновники из стран – членов ЕС оказываются под давлением.

«Применение экспортных санкций — дело непростое. Каждое правительство хочет, чтобы все другие страны применяли их, но предпочитает быть снисходительным по отношению к своим собственным фирмам. Опыт ограничений экспорта во время «холодной войны» ясно показывает это. Таким образом, перекладывание контроля за соблюдением санкций на национальные правительства не всегда может работать идеально», — сказала Беата Яворчик, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития.