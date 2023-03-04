Экс-генпрокурор Украины сообщил о приказе уйти из Бахмута. ВСУ могут готовиться к отступлению

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что получил личный приказ покинуть город Бахмут (Артемовск). Он рассказал, что служит в этом районе оператором ударных беспилотников. Днем ранее о приказе покинуть Бахмут в срочном порядке заявил украинский командир подразделения аэроразведки с позывным «Мадьяр». Подразделения ВСУ в городе испытывают проблемы со снабжением техникой и боеприпасами. Аналитики предполагают, что украинская армия может готовиться к отступлению.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о приказе покинуть Бахмут (российское название — Артемовск), где, по его словам, он служит оператором беспилотников. О его назначении командиром взвода ударных БПЛА в конце февраля сообщила его пресс-секретарь.

«Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения Вооруженных сил Украины в Бахмуте и продолжить службу в территориальной обороне», — написал Луценко в соцсетях.

По его словам, подразделение, в котором он 110 дней проходил службу, также перевели на другое направление.

«Выполнение обоих приказов постоянно мониторится для доклада в офис президента», — уточнил бывший генпрокурор.

Он раскритиковал полученный приказ, назвав его «мелкой политической местью», но добавил, что выполнит его. При этом Луценко упрекнул окружение президента Украины Владимира Зеленского в том, что друзья «не спешат» занять место в окопах.

«Очень жаль, что силы обороны Бахмута в критический период будут иметь еще и меньше глаз БПЛА», — заявил Луценко.

Луценко был генеральным прокурором Украины с 2016 по 2019 год. В его аккаунтах в соцсетях указано, что он стрелок батальона теробороны.

Подготовка к отводу войск из Бахмута

3 марта эксперты американского Института изучения войн (ISW) сообщили, что украинская армия, вероятно, создает условия для «контролируемого отвода войск» из некоторых районов Бахмута.

По их данным, ВСУ разрушили два важных моста в районе города — один через реку Бахмутовка на северо-востоке и другой на дороге к поселку Хромово к западу от Бахмута. Аналитики считают, что превентивное уничтожение мостов может свидетельствовать о том, что украинские военные рассчитывают помешать продвижению ВС РФ в восточной части Бахмута и ограничить возможные пути их отхода на запад.

В то же время издания Reuters и CNN утверждают, что мост, соединяющий город с поселком Хромово, был поврежден при обстреле.

Аналитики британского Минобороны заявили, что российская армия и ЧВК «Вагнер» продолжают наступление на северные окраины Бахмута. По утверждению военного ведомства, украинские военные еще контролируют этот участок, однако он уязвим для ударов российских войск с трех сторон.

Пути снабжения украинских подразделений в Бахмуте становятся все более ограниченными, отмечает Минобороны Великобритании. Ранее газета New York Times писала со ссылкой на военных, что у ВСУ есть три основные дороги в город, но российские войска уже перекрыли один из маршрутов и приближаются к двум другим.

Город почти окружен

О том, что город «фактически окружен», 3 марта заявил и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В тот же день украинский командир с позывным «Мадьяр» сообщил, что его подразделение аэроразведки получило распоряжение покинуть Бахмут в срочном порядке.

«Среди ночи подразделение «Птицы Мадьяра» получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута на новое место боевых действий», — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.

Он отказался комментировать приказы командования и причины перевода его подразделения «в момент, критический для Бахмута».

При этом 4 марта Силы специальных операций ВСУ сообщили о визите командующего Виктора Хоренко в Бахмут, а 3 марта стало известно о визите в город командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Украинские СМИ сообщили, что до этого Сырский посещал Бахмут 25 февраля.

2 марта член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин назвал критической ситуацию в Бахмуте. Он рассказал о проблемах со снабжением украинской группировки в городе и заявил, что с военной точки зрения не имеет смысла отстаивать Бахмут любой ценой. По мнению депутата, в настоящий момент ВСУ готовят «необходимые условия для того, чтобы обеспечить организованное отступление».

Бахмут, расположенный в 60 км к северу от Донецка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город с августа 2022 года идут ожесточенные бои. Ранее российская сторона сообщала о взятии населенных пунктов, в том числе Соледара, находящегося к северо-востоку от города, Парасковиевки, Клещеевки, Берховки и поселка Ягодное. 17 февраля украинские власти призвали местных жителей эвакуироваться.