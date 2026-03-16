В Госдуме объяснили резкий рост коммуналки зимой 2026 года

Несмотря на жалобы некоторых россиян на резкое подорожание платежей за жилищно-коммунальные услуги, общего для страны повышения не было. Граждане столкнулись с этой проблемой «точечно», в отдельных регионах, и первая причина такой ситуации – переход на оплату отопления по факту оказанной услуги, объяснила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Именно платежи за тепло, а также изменение нормативов потребления холодной воды наряду с индексацией платежей в отдельных муниципалитетах привели к скачку стоимости ЖКУ, считает депутат.

«У нас большая часть регионов сейчас перешла на оплату по отопительному периоду. То есть жильцы платят за отопление, когда оно есть, а когда его нет, соответственно, не платят, — пояснила она. — Есть регионы, например, Москва, где продолжают платить по 1/12, то есть одинаково платят за отопление и летом, и зимой, и таких скачков нет».

При оплате за фактически оказанную услугу жильцы платят по показаниям прибора учета. Соответственно, в морозную погоду платежки растут, однако плюс заключается в том, что с завершением отопительного сезона эта статья расходов из квитанций уйдет, подчеркнула депутат.

Второй причиной она назвала увеличение норматива на потребление холодной воды в два раза. Если в доме нет счетчика, то расчеты ведутся по нормативу, причем если раньше он умножался на 1,5, то теперь умножается на 3. В квартире без прибора учета при проживании семьи из нескольких человек на каждого применяется норматив, умноженный на три – так появляются огромные суммы в квитанциях, объяснила Разворотнева.

«Поэтому надо проверить, установлен ли прибор учета, прошел ли он проверку и сдавали ли вы показания в последние полгода. Если вы этого не делали, то действительно может быть серьезное увеличение платы за воду», — подчеркнула парламентарий.

Также важную роль в повышении коммуналки сыграл рост взносов на капремонт, который регионы индексируют в начале года. Таким образом, проблема резкого скачка цен на ЖКУ требует разбирательства в каждом конкретном случае, выводов на всю страну делать недопустимо, считает депутат. Она посоветовала в случае каких-то проблем жаловаться в Госжилинспекцию, а также напомнила о праве граждан на перерасчет и штраф в свою пользу, если будет обнаружена ошибка при начислении платы.

Ранее стало известно, что в России готовят новый механизм взыскания долгов за коммуналку.