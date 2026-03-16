В Кремле прокомментировали санкции против российских паралимпийцев на Украине

Введенные президентом Украины Владимиром Зеленским санкции в отношении российских паралимпийцев — очередные абсурдные действия властей. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет смысла комментировать каждый шаг киевского режима, тем более что большинство этих шагов зачастую не поддаются какому-то разумному объяснению. На этот раз, конечно же, это очередные абсурдные действия киевского режима, которые не способны бросить хоть какую-то тень тень на столь успешное выступление наших спортсменов на паралимпиаде», — сказал представитель Кремля.

Согласно указу, который подписал украинский глава, ограничения введены против 140 граждан России и Ирана, а также против 48 компаний из РФ, Ирана и КНР. В частности, в перечень попали Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения, «Конструкторско-технологический и научно-исследовательский центр специального машиностроения», московский завод «Вымпел» и др.

Ранее на Западе призвали ЕС ввести санкции против Украины.

 
