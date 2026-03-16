Два удара ножом в бедро: появились подробности о том, как футболист убил бизнесвумен

Футболист «Урала» Даниил Секач убил московскую предпринимательницу двумя ударами ножа в бедро. Об этом пишет издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Согласно опубликованной информации, когда бизнесвумен вернулась в квартиру, где в этот момент орудовал Секач, спортсмен, которого вели мошенники, запаниковал и набросился на женщину, сломал ей кости лица. После избиения он нанес ей два удара ножом в бедро, что привело к ее смерти.

Секач ночь провел в квартире вместе с телом женщины и ее несовершеннолетней дочерью, которая от его рук не пострадала.

14 марта в Москве мошенники развели девочку-подростка, представившись «сотрудниками органов», и убили ее мать в собственном доме. Все произошло в квартире на Строгинском бульваре. Несовершеннолетняя поверила, что по телефону с ней общается «сотрудник органов».

Ей велели открыть дверь в квартиру и дать ключи от сейфа с деньгами. Девочка последовала указаниям. Проникнувший в квартиру неизвестный избил мать девочки и нанес ей несколько ножевых ранений, от которых женщина скончалась. В СК заявили о задержании подозреваемого на Нижегородском шоссе.

Согласно указаниям СМИ, задержанным оказался Секач. 15 марта Секачу предъявили обвинение в убийстве.

Ранее появилась информация, что СК просит арестовать Секача.