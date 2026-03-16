В Кремле оценили эффект от смягчения санкций против нефти России

Песков: РФ ожидает поступления в бюджет допсредств после снятия санкций с нефти

Россия ожидает поступления в бюджет дополнительных средств на фоне временного снятия санкций с отечественной нефти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, речь идет о дополнительных доходах наших нефтяных компаний, которые продают нефть, продают нефтепродукты и которые, конечно же, ориентируются на текущую ценовую конъюнктуру. Эти доходы компании означают увеличение поступлений в бюджет», — сказал представитель Кремля.

Минфин США ранее временно вывел из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Согласно опубликованному документу министерства, разрешаются транзакции, необходимые для продажи, транспортировки или разгрузки таких грузов.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах, оно будет действовать до 11 апреля. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения.

