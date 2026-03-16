В Кремле отказались комментировать заявления Зеленского о поставках БПЛА Ирану

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия поставляет Ирану дроны, которые используются в нанесении ударов по объектам США на Ближнем Востоке и Израилю.

«Ну, здесь, наверное, вам нужно обращаться к руководителю киевского режима, спрашивая у него, откуда он взял такую информацию. Мы не комментируем подобные заявления», — сказал он на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

В выходные Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарии заявил, что Иран использовал беспилотники «Шахед» («Герань») российского производства для атак на американские базы. По словам президента, у него есть стопроцентные факты этого. Он также поделился точкой зрения украинской разведки, которая считает, что Россия действительно передавала Ирану разведданные о размещении американских войск и объектов, чтобы Тегеран мог их атаковать.

До этого главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что США готовы жестко отвечать любой стороне, которая помогает Ирану атаковать американские силы на Ближнем Востоке.

Ранее в посольстве РФ ответили на обвинения Лондона о причастности Москвы к ударам по Ираку.

 
