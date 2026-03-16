Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Москвичам снова спрогнозировали аномальную погоду

Синоптик Позднякова: в Москве температурный фон на 7 градусов превысит норму
Алексей Майшев/РИА Новости

В ближайшие дни в Москве сохранится теплая погода, формировать которую будет антициклон. Об этом RT рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в столице прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет колебаться от -1 до -3 градусов, в центре города останутся положительные значения даже в ночные часы. Днем ожидается от +11 до +13 градусов, такая погода сохранится до конца текущей недели.

Сегодня, 16 марта, в столице могут зафиксировать новый рекорд по превышению температурного режима, отметила Позднякова. По ее словам, климатическую норму температура воздуха перешагнет на 6-7 градусов.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве до конца марта.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!