Москвичам снова спрогнозировали аномальную погоду

В ближайшие дни в Москве сохранится теплая погода, формировать которую будет антициклон. Об этом RT рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в столице прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет колебаться от -1 до -3 градусов, в центре города останутся положительные значения даже в ночные часы. Днем ожидается от +11 до +13 градусов, такая погода сохранится до конца текущей недели.

Сегодня, 16 марта, в столице могут зафиксировать новый рекорд по превышению температурного режима, отметила Позднякова. По ее словам, климатическую норму температура воздуха перешагнет на 6-7 градусов.

