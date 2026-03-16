«Придумывали бы как-то поубедительнее»: директор Хлебниковой опроверг слухи об опухоли у певицы

Директор Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг новости об опухоли у артистки. В беседе с «Газетой.Ru» он назвал их «вбросом».

Представитель исполнительницы заявил, что информация о ее скорой операции не более чем выдумка авторов Telegram-каналов.

«Подобные вбросы разные Telegram-каналы делают уже раз в полгода. До этого было два вброса от Mash, что Марина якобы при смерти лежит, хотя она в этот момент летела на концерт в самолете. Сейчас такая же ситуация, без подтверждения и даже фамилий их вымышленных врачей», — отметил Прайс.

По словам директора Хлебниковой, она сейчас активно дает концерты. Последние состоялись 14-15 марта.

«Их абсолютно не смущает, что в субботу Марина была в передаче у Андрея Малахова, которая была посвящена 100-летнему юбилею Александра Зацепина, или что у Марины в минувшие выходные было два концерта. В общем, придумывали бы как-то поубедительнее», — отметил Прайс.

Telegram-канал 112 сообщил, что у Марины Хлебниковой обнаружили доброкачественное образование на нижней челюсти. По данным источника, певице предстоит сложная операция, без которой у нее могут возникнуть серьезные последствия.

Ранее Марина Хлебникова назвала альтернативный гимн России.