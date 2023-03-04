«Не распускайте сплетни, я живу в России». Шнуров ответил на сообщения об отъезде

Информация о том, что солист «Ленинграда» Сергей Шнуров якобы оформляет себе гражданство одной из европейских стран и собирается покинуть Россию, оказалась недостоверной. Об этом сам Шнуров сообщил СМИ. По его словам, не надо верить ничем не подкрепленным сплетням, он живет в России и покидать ее не собирается. Наличие у него жилья в Швейцарии и Израиле музыкант также опроверг, заявив, что у него нет недвижимости нигде, кроме Санкт-Петербурга и Москвы.

Основатель и солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров в разговоре с РБК опроверг появившиеся в некоторых Telegram-каналах сообщения о планируемом переезде из России и оформлении гражданства другой страны.

«Могу ответить одним словом: «Не дождетесь». Я не собираюсь никуда уезжать из России», — сказал музыкант.

Днем 4 марта Telegram-канал «ПУЛ» со ссылкой на источники в окружении Шнурова сообщил, что лидер «Ленинграда» оформляет гражданство одной из европейских стран и планирует уехать из России. По словам собеседника канала, у Шнурова есть тщательно скрываемая недвижимость в Израиле и Швейцарии.

В ответ на это музыкант ответил, что у него нет недвижимости нигде, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. В беседе с ТАСС Шнуров посоветовал не распускать ничем не подтвержденные сплетни.

«Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтвержденные ни одним документом. Я живу в России», — заявил Шнуров. На вопрос о покинувших страну артистах музыкант ответил, что ему все равно, кто и где живет.

С начала специальной военной операции на Украине Сергей Шнуров публично не высказывался о своем отношении к ней. Тем не менее, спустя две недели после начала СВО Шнуров покинул пост генерального продюсера телеканала RTVI. Артист объяснил, что в контексте происходящих событий его личная позиция может не совпадать с редакционной политикой телеканала. Поэтому он решил временно прекратить сотрудничество с RTVI и сосредоточиться на собственных музыкальных проектах.

При этом Шнуров с марта прошлого года выпустил на YouTube-канале группы «Ленинград» несколько клипов, в которых высмеивал события, так или иначе связанные с СВО. Например, одна из песен посвящена российским пацифистам, которые выражают свой протест постами в соцсетях и одеждой с соответствующими надписями. А в клипе «Входа нет» он сравнивает антироссийские санкции с геноцидом.

Кроме того, в июне 2022 года Шнуров выпустил клип на песню «Не Зорро», в котором обрушился с критикой на своего в прошлом близкого друга журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом). Последний после начала СВО переехал в Израиль, в России его заочно приговорили к 8 годам лишения свободы по делу о фейках про Вооруженные силы.

В августе актер Георгий Болонев опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию (сейчас она уже удалена), сделанную в ЛНР, где он позирует в камуфляже вместе с Шнуровым и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Оказалось, что снимок был фейковым — на месте музыканта в действительности на снимке актер Сергей Гарусов. В комментарии к снимку сам Шнуров написал: «Взял мою старую фотку и приклеил к чьей-то фото. Как школьник, ей богу». Болонев позже объяснил фотомонтаж шуткой.

В феврале 2023 года в интервью на YouTube-канале «Белый шум» Шнуров прокомментировал свою песню «Прощай, элита», посвященную уехавшим из России артистам.

«Я здесь не могу сказать, что они поступают абсолютно неправильно. Только я так поступать не собираюсь. Мне эта позиция кажется несколько ущербной», — поделился мнением музыкант. По его словам, громкие заявления знаменитостей и их переживания в социальных сетях являются наигранными и излишне пафосными. Коллегам лидер «Ленинграда» посоветовал не трубить всем о своих эмоциях, а переживать их внутри себя.